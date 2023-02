Pai afirma que o filho está ‘desolado’ por não ser ir ao casamento do tio

Seguindo a onda dos casamentos sem filhos, um noivo pode ter causado uma grande confusão em sua família ao banir os sobrinhos da celebração. Conforme relato de um pai, feito no Reddit, o noivo decidiu proibir a presença de crianças no casamento mesmo após prometer um papel de destaque para o sobrinho.

O relato foi compartilhado no The Mirror após viralizar na plataforma e conquistar diversos comentários com opiniões diversas sobre a situação.

“Meu filho tem cinco anos e há 1 ano atrás, quando meu irmão ficou noivo, prometeu ao meu filho que ele seria o portador da aliança durante o casamento. Meu filho gostou da ideia e ficou animado com isso”.

“Durante a fase de planejamento, meu filho soube que o casamento vai acontecer e começou a comentar com seu irmão mais novo, um bebê de menos de um ano, que será o guardião das alianças no casamento do tio”, conta o homem.

Ele mudou de planos

Segundo o homem, quando ele entrou em contato com o irmão para oferecer ajuda, descobriu que os planos mudaram e que eles terão um casamento sem crianças, fazendo com que o menino não seja sequer convidado para a ocasião.

“Quando soube que a noiva dele estava inflexível quanto a isso eu percebi que a promessa dele seria quebrada. Foi difícil ouvir isso e saber que meu filho ficaria de coração partido. Além dele ficar magoado, eu e minha esposa teríamos problemas pois moramos no exterior e teremos que viajar para comparecer ao casamento”.

“Com isso, ficamos com opções restritas: voar para o casamento e deixar nossos filhos com pessoas que não confiamos totalmente pois todos da família estarão na celebração; Deixar nossos filhos com um amigo de confiança perto da nossa casa e viajar para o casamento, cancelando as férias de 1 mês que pretendíamos tirar após a celebração ou simplesmente não comparecer”.

Leia também: Mulher quebra as regras e decide levar a filha a um casamento sem filhos

“Meu irmão está tentando fazer a noiva abrir uma exceção, mas ela está inflexível. Fiquei magoado em nome do meu filho e disse que será improvável que possamos comparecer. Também expliquei que ele deveria pedir desculpas ao sobrinho por fazer promessas que não poderia manter”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, é realmente o noivo quem deve dar a notícia.

“Acho que você resumiu tudo da forma correta ao dizer que seu irmão prometeu algo que não poderia cumprir e agora quer que outra pessoa lide com as consequências emocionais disso”, comentou uma pessoa.

“Você não está errado por querer que ele explique, assim como ele não está errado por mudar de ideia sobre crianças no casamento. Infelizmente isso acontece”, comentou outra.