Mulher se ofende ao ver criança comer no prato da mãe e recebe resposta afiada

Uma usuária do Reddit compartilhou um episódio que enfrentou com a namorada do cunhado em jantar em família. De acordo com ela, por meio do usuário u/WeAllHaveToEat, tudo começou quando passou a compartilhar a comida do prato com seu bebê.

“Hoje foi o aniversário do meu cunhado e tivemos um jantar em família. Lá estava o aniversariante, sua namorada, meu marido, eu, nosso bebê, seus pais, tio e tia. Fomos a um restaurante mexicano”, iniciou o relato no fórum.

“Eu pedi fajitas de bife. Nosso bebê gosta de comer em nossos pratos. Ele pegou uma das minhas tortillas, então eu rasguei em tiras para ele. Também comeu os tomates grelhados, pimentões e cebolas um pedaço de bife para chupar”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Jovem se recusa a devolver presente que ganhou do ex-cunhado: ‘Fiquei surpresa’”

Incômodo e resposta afiada

Após ver a criança comendo do prato da mãe, a namorada do aniversariante disse que não era apetitoso ver o bebê pegando comida daquela forma, pois a deixou ansiosa e preocupada com a possibilidade de engasgo.

Como resposta, a mãe pediu para que ela se concentrasse em seu próprio prato em vez do seu. O retorno afiado acabou deixando-a desconcertada.

“No meio da refeição, meu marido pegou o bebê para que eu pudesse me concentrar na comida e socializar um pouco. O bebê foi para a cidade com a sobra de quesadilla de frango do meu marido”, explicou.

Mais uma vez, a namorada do aniversariante manifestou sua ansiedade, mas foi ignorada pelo pai da criança.

“Depois do jantar, todo mundo estava usando o banheiro, e ficamos nós duas olhando as coisas de todo mundo. Ela me disse que fui muito rude e que não pôde aproveitar o aniversário do namorado por causa de nossos maus modos à mesa”, desabafou.

“Eu disse que ela deveria ter se concentrado no namorado e na própria refeição, em vez do que meu marido e eu estávamos fazendo. Fui acusada de ser uma pessoa muito egoísta”, finalizou.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.