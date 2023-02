Internauta relata não ter empatia pela situação do namorado e este é o motivo

Internauta relata não ter empatia pela situação do namorado (Reprodução/Pixabay - Rudy and Peter Skitterians)

Um relato chegou ao Reddit nesta quarta-feira (8), por meio do usuário u/Old_Echidna696. De gênero não identificado, o internauta revelou não ser empático com a situação do namorado.

“Meu namorado está com raiva de mim porque sente que não tenho muita empatia com os problemas que ele enfrentou quando criança. Eu realmente não os vejo tão horríveis quanto ele diz que eram”, iniciou o relato.

“Sua família é muito rica e ele tinha um bom relacionamento com ambos os pais. No entanto, se ressente de seu pai por mandá-lo para um internato contra sua vontade e por ser muito rígido antes disso”, continuou.

De acordo com a pessoa do relato, acabou sendo uma coisa positiva ao seu namorado. Além de fazer parte de uma instituição prestigiada, parte da Organização de Admissões de Dez Escolas, o local teria ajudado a moldar seu futuro.

Desentendimento

“Eu tive uma infância muito pior. Cresci em uma família da classe trabalhadora. Meus pais brigavam o tempo todo e eu trabalhei durante o ensino médio porque estávamos sempre com pouco dinheiro”, desabafou o internauta.

De acordo com ele, foi usado como um parâmetro de comparação e percebeu que a vida do namorado “não foi tão traumática”. Segundo o relato, o pai já se desculpou com o filho por variadas vezes.

“Ele ainda usa o dinheiro e as conexões de seus pais, não vejo isso como um grande problema. Está muito chateado comigo e me chamou de insensível. Tentei ser compreensivo sobre seu trauma no começo. Mas ele continua a priorizar sua família mesmo quando os odeia. Quase nunca fala sobre seu trauma com eles e gosta de fingir que está tudo bem. Tornou-se muito frustrante quando tudo o que ele faz é falar m*rda sobre seus pais para mim sem fazer nada a respeito”, finalizou o relato.