Hábito de higiene causa confusão entre casal; ele se recusa a dar a descarga

Hábitos de higiene e manias sempre dão o que falar quando um casal decide construir uma vida junto. Recentemente, uma mulher decidiu desabafar após se cansar dos hábitos do marido que a estão deixando completamente incomodada.

Conforme publicado pelo The Mirror, ela levou sua história ao fórum online Mumsnet, na esperança de que alguma pessoa a ajude a encontrar uma solução.

Segundo seu relato, a mulher revela que o companheiro nunca dá descarga durante a noite por “questões ambientais”. No entanto, como o homem utiliza o banheiro diversas vezes, ela afirma ficar incomodada com o odor e com o fato do vaso estar repleto de urina sempre que ela vai utilizá-lo.

Sem se identificar, ela conta: “Meu marido sempre vai ao banheiro de noite e se recusa a dar descarga. Já pedi diversas vezes para ele parar de fazer isso porque o barulho não nos incomoda e eu acho nojento acordar pela manhã e dar de cara com o vaso repleto de xixi”.

“Questões ambientais”

Em seu relato, a mulher explica que o marido se recusa a dar descarga durante a noite não somente pelo barulho, mas também como uma forma de economizar água e ajudar a preservar o planeta.

“Raramente eu e as crianças vamos ao banheiro de noite, mas quando vamos nós damos descarga logo depois”, explica.

“Meu marido diz que o barulho o acorda e que somos irracionais por fazer isso. Não quero ceder e mudar de opinião, também não acho que estou sendo irracional”.

Leia também: Homem se revolta ao ser forçado a dormir no sofá da casa dos sogros

Para os usuários do Reddit, a postura do homem é compreensível, assim como os motivos da mulher.

“Acho que se não acordar e incomodar os demais, ele deve dar descarga”, comentou uma pessoa.

“Estou do seu lado, é nojento encontrar xixi no vaso sendo que foi outra pessoa quem fez”, comentou uma segunda.

“É um desperdício de água dar descarga a cada xixi! Fica ainda pior se a cada descarga você despejar um monte de produtos químicos no vaso”, finalizou uma terceira.