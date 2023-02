‘Atenção de centavos’: ela foi à festa de formatura errada e não percebeu

Até onde chega a distração de alguém? Para a médica Amanda Ferrari, de 30 anos, do Espírito Santo, o ápice foi ir a festa de formatura errada e não perceber.

O “UOL” contou a história inusitada. A dona da “atenção de centavos” dirigiu cerca de 30 km de Vila Velha até Serra para prestigiar a amiga Luíse, formanda em Psicologia. Foram horas de curtição até se dar conta: estava no evento errado!

“Fui convidada para a festa de formatura de uma grande amiga no último sábado. A festa já estava programada há um bom tempo, teve alguns atrasos pela pandemia, precisou ser remanejada”, disse Amanda à reportagem. Só que a gente não falou de local, até porque a região de Vitória é muito pequena e tem poucos cerimoniais. A maioria das festas é no Steffen [um centro de eventos], na cidade de Serra. Então, foi no automático: falou em formatura, a gente já pensa neste lugar. No dia, só coloquei o ingresso na bolsa, peguei o carro e fui com uma amiga”, completou.

Amanda contou que Luíse já tinha avisado que ela precisaria chegar cedo para tirar foto com a família e resolver outras burocracias, então a gente poderia ir mais tarde. “Chegamos à meia-noite. Sabendo que ela estava ocupada, aproveitamos: comemos, bebemos, tiramos fotos.”

A descoberta

A médica disse que, por volta de 1h da manhã, a amiga avisou que estava livre. “Perguntei onde estava, procurei a mesa — e nada. Pedi ajuda aos cerimonialistas e eles me levaram à mesa 41. Foi quando me dei conta de que estava na mesa de outro formando: era a formatura de direito de uma faculdade de Vitória”, lembra.

Amanda explicou toda a confusão para o segurança e pediu o convite de volta para que pudesse ir para a festa certa. “Ele disse que tentaria achar o meu ingresso e pediu para eu voltar para a festa e aproveitar, porque poderia demorar.”

Às 4 horas da manhã, o segurança avisou que tinha achado o convite. “Só consegui curtir por uma hora a festa da minha amiga. Foi o tempo de chegar, tirar uma única foto e rir muito da situação.”

LEIA TAMBÉM: