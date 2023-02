Amizade chega ao fim após traição ser revelada: ‘Dormi com um homem comprometido’

Um relacionamento amoroso pode ter colocando um ponto final em uma amizade de anos. Após descobrir que a amiga teve uma noite de amor com um homem comprometido, uma mulher decidiu terminar a amizade delas por não concordar com a atitude da amiga.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, identificada como Zoe, decidiu compartilhar sua história em um fórum online, onde pediu ajuda de outras pessoas sobre o ocorrido.

Solteira há seis anos, Zoe conta ser mãe de três filhos e não ter tido interesse em relacionamentos até que conheceu o homem em um bar. Desde o início ele confessou ser comprometido e ela afirmou que não teria interesses românticos por ele diante dessa confissão, o que não se mostrou ser uma verdade já que, após alguns drinks, eles acabaram se beijando.

Desde então ela relata ter passado a trocar fotos e mensagens com o homem, mesmo “se sentindo péssima” por saber que ele é comprometido. No entanto, eles seguiram conversando e interagindo até que o homem confessou estar com ciúmes dela.

“Ele disse que estava com ciúme por acreditar que eu tinha passado a noite com outra pessoa. Eu estava péssima e de ressaca, então disse que mesmo se tivesse ficado com alguém isso não era da conta dele. Ele pediu desculpas e admitiu que não conseguia parar de pensar em mim, eu falei que estou feliz sozinha, mas que sinto o mesmo por ele só que não vou seguir com isso enquanto ele estiver com outra pessoa”.

Eles passaram a noite juntos

Após alguns dias, Zoe conta que se encontrou com o homem para um café, e que “uma coisa levou a outra” e eles acabaram passando a noite juntos.

“Quando ele me deixou em casa eu fiquei me sentindo extremamente culpada e procurei minha melhor amiga para desabafar e pedir ajuda. Ela sempre me disse para manter distância porque quem trai uma vez, sempre faz isso. Quando disse a ela que passamos a noite juntos ela desligou e parou de falar comigo”.

Confusa, ela agora pede pela opinião de outras pessoas pois “não consegue tirar o homem da cabeça” ao mesmo tempo em que “teme ter perdido a amiga por um momento de egoísmo”.

Para os usuários do fórum, ela precisa dar tempo ao tempo. “Fale com sua amiga e explique que você está consciente sobre ter feito algo errado, depois se afaste desse cara”, comentou uma pessoa.

“Ele traiu a mulher com você, então não é uma pessoa confiável! Quando tempo vai levar até ele te trair?”, comentou outra.