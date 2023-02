Viúva fica magoada após a irmã insistir em considerá-la uma pessoa solteira

Uma viúva está precisando lidar com a postura incômoda de sua irmã diante de sua decisão de não ter um novo relacionamento amoroso após a perda do marido. Segundo ela, uma das formas da irmã demonstrar seu descontentamento é se referindo a ela pelo nome de solteira.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher levou seu relato ao Reddit e teve a história compartilhada após viralizar na plataforma.

Sem se identificar, ela conta que apesar da irmã ter se mostrado compreensiva na maior parte do tempo, ela ainda tem comportamentos que a incomodam e desconsideram o fato de que ela já foi casada.

“Meu sobrenome de casada é Smith e meu nome de solteira era Jones. Desde que meu marido faleceu minha irmã insiste em me chamar pelo meu nome de solteira, como se eu nunca tivesse me casado. Outro dia mesmo ela reservou uma mesa no restaurante em nome de Sra. Jones, e já enviou encomendas usando apenas meu nome de solteira na identificação”, conta.

Ela está cansada da postura da irmã

Incomodada com a situação, a mulher afirma já ter tentado conversar com a irmã, mas sem obter sucesso nas tentativas.

“Ontem eu fiquei cansada disso. Estávamos nos arrumando para sair e ela novamente começou a me chamar pelo meu nome de solteira. Eu disse a ela para não me chamar dessa forma e ela disse que não tenho motivos para isso”.

“Depois ela falou que não sou mais casada e que Smith não é mais meu sobrenome, eu não mudei meus documentos quando perdi meu marido e não pretendo fazer isso. Só ela me chama dessa forma e parece não respeitar minha decisão. Dói quando ela me chama assim”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, a irmã da mulher está tendo diversos problemas ao tentar controlar a vida dela.

“Não cabe a ela decidir quando você está pronta para seguir em frente. Tenho certeza de que ela quer o seu bem, mas ela precisa aprender a respeitar seus limites”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã está sendo desrespeitosa! Diga a ela que não manterá contato se ela continuar fazendo isso. Ou ela respeita seu nome, ou ficará longe de você”, finalizou outra.