Mulher quebra as regras e decide levar a filha a um casamento sem filhos

Casamentos sem crianças são cada vez mais comuns e a opção de noivos pelos mais variados motivos. Uma noiva recentemente decidiu optar por ter um casamento sem filhos para não precisar lidar com gritos e birras de crianças e adolescentes. No entanto, sua própria irmã decidiu se colocar acima das regras e levar a filha de 15 anos.

Conforme publicado pelo The Mirror, a irmã da noiva contou sua história no Reddit onde aproveitou para questionar os demais usuários da plataforma sobre realmente estar errada nesta situação.

Sem se identificar, a mulher revela que recentemente sua irmã se casou em uma festa somente para adultos. Por julgar os motivos da noiva “fáceis de serem resolvidos” ela decidiu levar a filha de 15 anos mesmo sendo instruída a não fazer isso.

Em sua defesa, ela alegou que a filha queria desejar felicidades para a tia no dia de seu casamento, e se comportaria bem o bastante para não causar “gritarias e confusões”.

Ela foi criticada por toda a família

Por conta de sua postura, ela foi abordada pela noiva e por seus pais que a cobraram por não seguir as regras estipuladas.

“Minha irmã perguntou quem eu pensava que era para desconsiderar as regras impostas por ela. Eu fiquei confusa até ela dizer que minha filha não deveria estar lá”.

“Eu disse que ela não queria crianças por conta de comportamentos que minha filha não tem”, conta.

Leia também: Noiva decide cobrar uma ‘taxa de reserva’ dos convidados e é criticada

Depois de ir embora mais cedo, a mulher continuou recebendo diversas mensagens de seus pais e parentes exigindo que ela se desculpasse com sua irmã. Embora seu marido concorde com a postura dela, ele acredita que ela deveria ter feito as coisas de outra forma.

Para os usuários do Reddit, ela apenas deu desculpas para fazer tudo do jeito dela.

“Você deu uma desculpa sem sentido para levar sua filha que não foi convidada. Coitada da sua filha por você tê-la colocado em uma situação ruim. Você deveria ter apenas dito a ela que ela não poderia ir por ser um evento somente para adultos, ela ia entender”, comentou uma pessoa.

“Você tinha boas intenções, mas ainda assim agiu contra as determinações da sua irmã que era a dona do evento. O mínimo que você pode fazer é pedir desculpas a todos”, finalizou outra.