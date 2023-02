‘Meu marido quer que eu deixe minha filha de 2 meses para viajar com ele’

O momento da chegada de um bebê na família geralmente é celebrado com alegria pelos novos pais e dedicação total nos primeiros meses de vida da criança. No entanto, um pai achou interessante a possibilidade de ter uma viagem romântica com a esposa apenas três meses depois que ela deu à luz.

Postando sua história no Reddit, a mulher pediu ajuda de outras pessoas para descobrir a melhor forma de lidar com as exigências de seu companheiro.

O caso foi compartilhado pelo The Mirror depois de movimentar o tópico da rede social e causar a revolta de diversos usuários da plataforma.

Segundo relato da mulher, que tem 30 anos, o marido teve a oportunidade promocional de conquistar uma viagem para as Maldivas. Mesmo sabendo que a esposa não gostaria de deixar a filha recém-nascida para viajar, ele decidiu dar um lance na viagem e se surpreendeu ao descobrir que conquistou o benefício.

“Antes mesmo da nossa filha nascer eu já o avisei de que não a deixaria sozinha tão nova. Ele argumentou que está completando 30 anos e que as coisas entre nós estão diferentes. Depois perguntou se poderia ir sozinho na viagem o que me fez ter certeza de que não era algo feito para nós, como ele alegou inicialmente”, conta a mulher.

Ela não sabe como resolver as coisas

Irritada com a situação, a mulher afirmou que o marido pode seguir sozinho com a viagem, mas que se fizer isso pode não a encontrar na casa deles quando retornar.

“Ele admitiu que estava sendo egoísta, mas diz que estar chateado por eu me recusar a ir mesmo eu explicando meus motivos. Ele também não acha que seu pedido para viajar sozinho é algo anormal”.

“Ele acha que é tudo normal e até disse que podemos levar nossa filha, mas não acho certo um bebê de 3 meses sair do país a bordo de um avião!”, conta.

Leia também: Após perder a mãe, mulher é bloqueada por não ajudar no chá de bebê da amiga

Em pouco tempo as pessoas se mostraram solidárias com a situação da mãe e ofereceram suas opiniões.

“Seu marido está agindo feito um adolescente! Ele não estava preparado para ser pai e está lutando contra isso ou encontrando maneiras de fugir da paternidade”, comentou uma pessoa.

“Passei por isso após o nascimento do meu primeiro filho. Converse com seu marido e tente entender a situação dele, depois deixe que ele tenha um final de semana com os amigos desde que você tenha o mesmo direito com suas amigas”, sugeriu outra.