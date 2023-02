Mãe descobre que a sogra tem intenção de mudar a cor do cabelo do neto

Uma mãe está completamente revoltada diante da postura de sua sogra perante o neto recém-nascido. Ao que tudo indica, ela não gostou de saber que o bebê nasceu com cabelos escuros e decidiu convencer os pais de que uma mudança precisa ser feita.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe contou sua história no Reddit onde compartilhou com outras pessoas os detalhes da conversa com sua sogra.

“Minha sogra tem quatro netos sendo dos dois filhos meus e do meu marido e dois da minha cunhada. Meus filhos têm olhos e cabelos castanhos e a pele pálida como a minha”.

“Recentemente, minha sogra começou a dizer sempre o quanto os filhos da minha cunhada são lindos. O que não nos incomodou até que ela passou a criar expectativas sobre nosso filho recém-nascido ter características diferentes”.

Ela não sabe como contornar a situação

A situação piorou ainda mais quando a sogra foi visitá-la e passou a dar instruções sobre como eles poderiam alterar a aparência da criança sem causar danos ao bebê.

“Ela sugeriu lavar os cabelos do meu bebê com chá de camomila para clarear os fios. Deixei passar das duas primeiras vezes, mas agora isso está me incomodando!”.

“Minha sogra é mexicana e morena como sua filha e meu marido! Não entendo o motivo dela criticar meus filhos. Sinto que ela está envergonhada da aparência hispânica deles”, conta a mãe.

Tentando apoiar a mulher, diversas pessoas se manifestaram a acolhendo. “Dá próxima vez que ela dissera algo afirme que não existem motivos para mudar a cor do cabelo de um bebê”, comentou uma pessoa.

“Ela está reforçando um preconceito com atitudes tóxicas! Pode ser algo inconsciente que ela acabou aceitando como sendo uma verdade. Nada disso justifica a postura dela e ela precisa parar antes que isso afete seus filhos”, finalizou outra.