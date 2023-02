Jovem se recusa a devolver presente que ganhou do ex-cunhado: ‘Fiquei surpresa’ (Reprodução/Pixabay - Bruno /Germany)

Uma jovem de 18 anos revelou ter sido pressionada por sua irmã, de 21, a devolver um livro que ganhou de presente do ex-cunhado, após haver uma separação. Contudo, a mais nova se recusou a devolver porque acredita não ter sido um pedido do namorado de sua irmã.

“[Eles] terminaram algumas semanas atrás, após um relacionamento que durou quase dois anos. Não sei o que aconteceu que os fez terminar as coisas tão de repente. Eu sempre gostei muito de Oliver, [o ex-cunhado]”, disse ela em um relato no Reddit, por meio do usuário u/aitabookpost.

“Ele é inteligente e bonito. Temos algumas coisas em comum, principalmente que ambos gostamos de ler e conversar sobre livros”, continuou.

Sem devolução

Segundo o relato, a jovem foi presenteada pelo ex-cunhado em seu último aniversário com uma velha edição francesa de Romeu e Julieta. O livro a deixou lisonjeada, devido ao carinho que sentiu.

“Ontem, minha irmã me disse que estava pegando todas as coisas de Oliver para devolver a ele e eu tive que devolver o livro. Fiquei muito surpresa. Aquele livro foi um presente dele para mim, não tem nada a ver com minha irmã ou o relacionamento deles”, desabafou a jovem.

Ao questionar a irmã se Oliver teria pedido o livro de volta, ela afirmou. Contudo, a jovem teve um pressentimento de que ela não estava dizendo a verdade.

“Eu disse que só devolveria o livro se ele me ligasse diretamente e mandasse. Eu mesmo tentei ligar para ele, mas ele não atende e deixa as mensagens que envio como lidas”, explicou ela em texto.

“Minha irmã está muito brava comigo por tudo isso, dizendo que estou dificultando as coisas para ela e me inserindo em seu rompimento. Escondi o livro debaixo da cama porque tenho medo de que ela o pegue quando eu não estiver por perto”, finalizou.

