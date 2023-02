Homem se revolta ao ser forçado a dormir no sofá da casa dos sogros

Um homem precisou lidar com uma situação inusitada durante uma viagem para visitar os pais de sua esposa. Apesar de ser casado há alguns anos, ele foi proibido de dividir a cama com a esposa na casa dos sogros e precisou dormir no sofá.

Conforme publicado pelo homem no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, ele e a esposa foram convidados pelos sogros para passar alguns dias na casa deles. Na ocasião, eles informaram que poderiam hospedar o casal em sua casa, mas que não permitiriam que eles dividissem a mesma cama.

Sem acreditar que os sogros estavam falando sério, eles seguiram com o plano, mas logo tudo desandou.

“As coisas começaram a piorar no final da noite porque ficou claro que eles não queriam que eu dividisse a cama com a minha esposa e esperavam que eu fosse dormir no sofá”, conta o homem.

“Depois de uma pequena discussão eu decidi sair e passar a noite em um hotel. Falei para minha esposa que ela podia ficar na casa dos pais e que eu voltaria no dia seguinte”.

Ele causou uma grande briga

No entanto, quando ligou para se desculpar e reconsiderar a regra dos sogros, ficou claro que nada havia mudado.

“Eles disseram que se eu não concordar em ficar no sofá eu não serei bem-vindo na casa deles”, conta.

“Estou completamente enfurecido! Disse a minha esposa que não tem qualquer possibilidade de eu aceitar isso e não quero mais me desculpar com eles”.

Após a nova confusão, as irmãs da mulher se envolveram na situação e disseram a ele para se acalmar pois infelizmente é uma postura do pai delas e que dificilmente irá mudar.

Para os usuários do Reddit, é motivo suficiente para eles não os visitarem mais.

“Seus sogros são péssimos anfitriões! É a casa deles e as regras deles, mas são regras antiquadas. Em vez de travar uma batalha você estabeleceu um limite e foi ofendido por fazer isso, não faz sentido”, comentou uma pessoa.

“O fato da família saber isso e dizer para você apenas aceitar para manter a paz já diz muito sobre como as coisas funcionam naquela casa”, finalizou outra.