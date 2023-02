Após avistar larvas na parede, moradores se surpreendem com estrago que pica-paus causaram em sua casa Imagem: reprodução Facebook/Nick’s Extreme Pest Control

Você já encontrou alguma coisa estranha no seu quintal ou dentro da sua própria casa? É comum encontrar infestações de algum inseto, infiltrações ou coisas do tipo nas residências, e foi assim que Nick Castro, responsável por uma empresa de controle de pragas, se deparou com as paredes completamente tomadas por nozes. Mas como será que o fruto foi parar ali?

De acordo com a explicação do técnico, um casal de pica-paus foi responsável pela situação inusitada. Os proprietários da residência que fica no Condado de Sonoma, na Califórnia, Estados Unidos, contrataram a empresa Nick’s Extreme Pest Control após avistarem vermes saindo das paredes de um dos quartos.

Porém, ‘o buraco era mais embaixo’.... No caso, mais em cima, pois as larvas de farinha estavam se alimentando de bolotas, um tipo de noz produzida por carvalhos, que foram reunidas na parede da casa por um casal de pica-paus de bolota ao longo do tempo.

“Foi realmente estranho. Eu nunca tinha visto minhocas comendo bolotas antes”, disse Castro à CNN. Contudo, o problema não parou por aí. Foi feito então um buraco na parede de cerca de 10 centímetros e as bolotas não paravam nunca de cair. “Foi incrível ver a quantidade”. De acordo com o chefe da empresa, havia aproximadamente 300 quilos de nozes coletadas entre os últimos dois a cinco anos. Foram necessários três buracos na parede para retirar todas as nozes, que criaram uma pilha de seis metros de altura.

Como as bolotas foram parar dentro da parede?

Os pica-paus têm costume de armazenar nozes do lado de fora das casas, como em calhas. Mas neste caso, os pássaros colocavam o fruto em um buraco feito na chaminé e e entravam no sótão para se alimentar.

“Em uma escala de 1 a 10, isso é um 10. É uma chance em um milhão de encontrar algo tão significativo. Eu esperava encontrar alguns punhados, nada disso”, disse o homem que trabalhava há 20 anos no ramo.