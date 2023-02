Vídeo impressionante mostra como anaconda escapa com vida após ser regurgitada por outra ainda maior

Mais uma vez o Biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras, recebeu imagens impressionantes da sucuri, que está na lista das maiores cobras do mundo e também é conhecida como anaconda.

Dessa vez, o canal do YouTube trouxe uma sequencia rara que chegou a emocionar o biólogo. Na gravação, é possível ver como uma sucuri escapa de ser engolida por outra ainda maior e consegue ainda sair nadando.

“Ela vai regurgitar a outra sucuri que estava viva em sua barriga e ela irá sair vivinha, nadando”, alerta logo no início da cena.

O vídeo mostra como a cabeça de uma das cobras começa a sair pela boca da outra sucuri de grande porte. O local em que as imagens foram gravadas foi definido.

“É sabido que as sucuris são canibais. Em alguns momentos na época do acasalamento - lembrando que as fêmeas são muito maiores que os machos, por isso eu tenho certeza que ela é uma fêmea – já foi relatado algumas vezes que uma sucuri gigantesca que simplesmente escolhe um macho e devora”, explica no vídeo.

Confira as imagens impressionantes que mostram a batalha entre sucuris que terminou de forma inusitada a seguir:

É importante recordar que a sucuri é considerada a segunda maior espécie de cobra do mundo. Ela é a mais pesada, mas a maior em comprimento é a píton-reticulada do sudeste asiático.

A sucuri não apresenta riscos aos humanos, pois não é venenosa e os acidentes com ela são raros. Diferente do que muitos pensam, essa cobra também não ultrapassa os 9 metros de comprimento.

O Biólogo Henrique, chegou até a lançar um desafio, se comprometendo a pagar a quantia de R$10.000,00 a quem comprovar a existência de uma anaconda, Eunectes murinus, a Sucuri-verde, maior que este comprimento. Até hoje ninguém levou o prêmio para casa!

