Pai se enfurece ao saber que a noiva deixou sua filha de 10 anos sozinha em casa

Um homem ficou completamente revoltado com a atitude de sua noiva ao descobrir que ela levou os filhos para um passeio, mas deixou a filha dele sozinha em casa. Ao descobrir que a menina, de apenas 10 anos, ficou sem supervisão, o homem decidiu cobrar explicações de sua companheira.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado ao Reddit pelo pai, onde em pouco tempo acabou sendo notado pelos usuários da plataforma que se espantaram com a atitude da mulher.

Sem se identificar, ele conta que é noivo de uma mulher que tem dois filhos de um casamento anterior. Ele também é pai de uma menina de 10 anos de seu relacionamento anterior, que estava sob seus cuidados na data em questão.

“No último fim de semana eu precisei fazer um plantão de 12 horas no serviço. Quando cheguei em casa encontrei minha filha chateada porque minha noiva e os filhos saíram para jantar e a deixaram sozinha”.

“Ela disse que trouxeram comida fria para ela comer. Eu pedi para minha noiva se explicar e ela disse que era verdade pois saiu com os filhos para jantar e depois foram jogar minigolfe, sendo essa a causa da comida fria”, conta o homem.

Ela tentou se justificar

Segundo relato do homem, após receber as críticas a mulher ainda tentou argumentar ao dizer que tem a custódia dos filhos somente durante seis meses do ano. Além disso, ela também disse acreditar que a menina de 10 anos seria capaz de esquentar sozinha a comida.

“Fiquei chateado por ela ter dito isso. Nós tivemos uma discussão, depois nos acertamos, mas ela voltou a discutir”, conta o homem.

“Ela diz que eu estou sendo rude com ela pelo simples fato de ela querer sair sozinha com seus filhos. Eu já disse que se ela quer que as coisas deem certo entre nós, precisará tratar minha filha como sua filha. Depois disso ela só jogou na minha cara que eu ‘não tenho ideia de como é compartilhar a guarda da minha filha’”.

Para os usuários do Reddit, a mulher está agindo de forma completamente irracional com a filha dele.

“Ela deixou uma criança sozinha em casa sabendo que você estava em um plantão de 12 horas e ainda trouxe comida fria para ela? Isso é cruel”, comentou uma pessoa.

“Ela está mostrando como trata sua filha longe dos seus olhos. Sua filha não significa nada para sua noiva”, finalizou outra.