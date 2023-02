Mulher se sente desconfortável com presente de sogra e web comenta: ‘Insensível da parte dela’ (Reprodução/Pixabay - tove erbs)

Uma mulher relatou ter se sentido incomodada com o presente do último Natal recebido por parte de sua sogra. De acordo com ela, não é a primeira vez que a mãe de seu marido se apropria de uma cultura por causa dos antepassados indígenas.

“Minha sogra comprou para meu filho uma tenda de brinquedo no Natal. Esta não é a primeira vez que ela usa a cultura nativa como decoração ou brinquedos. Não gosto e acho que seja apropriação cultural”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/anon84930 na plataforma.

“Quando expressei isso ao meu marido, me chamou de odiosa. Ele reivindica uma pequena porcentagem de sangue nativo, porque uma de suas bisavós era nativa. Nem ele nem seus pais foram criados na cultura nativa. Nenhum deles fala o idioma ou pratica dentro da comunidade. Odeio recusar um presente, mas não quero que meu filho pense que brincar de nativo [indígena] é aceitável”, finalizou.

Impressões nas redes

Após compartilhar a situação, diversos internautas deixaram suas impressões. O comentário mais votado é de uma pessoa tribal, tendo criticado a atitude da sogra em relação à tratativa.

“Como cidadão tribal, é racista e insensível da parte dela. Reivindicar qualquer porcentagem de ‘sangue nativo’ não significa que você tenha experimentado a vida como um indígena e não lhe dá o direito de cooperar com a cultura com a qual você não tem um relacionamento genuíno. Apenas algumas tribos usavam tendas”, comentou.

“Eu sou nativo. Sempre me incomodou ver cocares e tendas usadas como fantasias ou brinquedos. Não sei por que outros comentários o estão defendendo (eles provavelmente não são nativos, chocante). Há uma história profunda de apagamento e assimilação. A cultura nativa americana continua a ser ridicularizada e diminuída, e será até que sejamos extintos, eu acho”, pontuou outro usuário.

Houve comentários que não viram problemática no presente e consideraram a situação dentro do normal, podendo ser até usada como forma de educar.

“Use isso como uma oportunidade de ensino. Não deixe seu filho correr fazendo barulhos de ‘woo woo’. Ensine-os sobre a cultura nativa, comida etc. Dependendo da idade do seu filho, você pode entrar em mais detalhes. É uma forma de pirâmide. É bem básico. Procure yurts - eles são semelhantes. Seu filho pode brincar com as coisas”, pontuou.

