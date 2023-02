Mãe faz festa de aniversário para impedir a filha de viajar com a avó para a Disney

Uma mãe causou polêmica no Reddit depois de compartilhar suas verdadeiras intenções ao preparar uma festa de aniversário para sua filha. Tentando fugir dos planos de viagem da sogra, ela decidiu permitir que a menina convide os amigos para uma festa.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe decidiu desabafar no Reddit de forma anônima e pedir a orientação de outras pessoas sobre como agir diante da situação.

Segundo ela, a mãe de seu marido propôs uma viagem em família para a Disney, onde deveriam comemorar o aniversário da menina que recentemente completou 9 anos.

“O plano dela era alugar um quarto de hotel e viajar com os netos para a Disney. Nós teríamos que pagar todas as despesas relacionadas a nossa família, até mesmo para nossa filha que estaria sendo ‘presenteada’ pela avó”, conta.

“Não achei certo nós termos que pagar tudo sendo que era o aniversário da nossa filha e que a minha sogra queria comemorá-lo por lá. Nós já fomos para a Disney antes, e ela consegue acabar com toda a diversão já que passa o dia todo reclamando”.

Ela decidiu dar uma festa

Diante da situação, a mulher decidiu atender a um pedido antigo de sua filha e a deixou organizar uma festa de aniversário para comemorar junto com seus amigos.

“Ela fez 9 anos e tem vários amigos. Eu não queria fazer uma festa por causa de toda dor de cabeça do planejamento, mas diante da insistência da minha sogra sobre a viagem, decidir permitir a festa”.

“Planejei a comemoração para o dia em que minha sogra tinha planejado a viagem, e pedi desculpas a ela quando ela nos pressionou para viajar, dizendo que já tinha me programado para a festa da nossa filha”.

Leia também: Pai se enfurece ao saber que a noiva deixou sua filha de 10 anos sozinha em casa

Segundo ela, a menina gostou de receber os amigos para a comemoração e se divertiu com os amigos ao longo do dia. No entanto, enquanto algumas pessoas do Reddit aprovaram a atitude da mãe, outras criticaram.

“Você não só conseguiu fazer a comemoração ser mais barata, como também menos estressante e mais feliz”, comentou uma pessoa.

“A única maneira da sua filha ter uma festa é se isso for atrapalhar os planos da sua sogra? Sinto muito pela sua filha”, comentou outra ao que uma terceira finalizou: “Você só deu uma festa para a sua filha por ver uma oportunidade de incomodar sua sogra? Cresça!”.