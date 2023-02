Fisiculturista decide mudar seu nome para Wednesday em homenagem a personagem

Um homem de 35 anos decidiu fazer uma mudança radical em seu registro de nascimento. Depois de se cansar das conexões com sua vida antiga, ele decidiu alterar o nome para Wednesday, nome original da personagem Wandinha da série de mesmo nome da Netflix.

De forma anônima, ele buscou os conselhos de outros usuários do Reddit sobre sua decisão, e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

“Meu nome verdadeiro é praticamente impronunciável! Ele é escrito de uma forma não convencional e poucas pessoas conseguem pronunciá-lo. Além disso, sempre que me chamam pelo nome eles o fazem de forma errada. Eu nunca escreveria meu nome da forma como meus pais escolheram, então a reação das pessoas a ele não é incompreensível”, conta o homem.

Segundo relato, ao assistir a série Wandinha ele afirmou ter se conectado com a personagem cujo nome na versão inglesa da série é Wednesday.

“Tenho pouca ou nenhuma ligação com o meu passado, então mudar meu nome seria um divisor de águas em busca do meu próprio futuro”, revela.

Ele admite estar um pouco preocupado

Apesar de estar determinado a troca de nome, ele acredita que sua escolha pode confundir as pessoas e afetar seu futuro.

“Acho que as pessoas vão ficar confusas pois sou um fisiculturista de 1,80m e 35 anos. Eu gosto de Wednesday como nome, nasci numa quarta-feira e também me sinto conectado com a personagem. Então não me importo se for um pouco ridículo.

“Seria inapropriado adotar este nome? Qual impacto posso causar nas pessoas ao me aproximar?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, algumas pessoas podem associar o nome com a figura feminina da personagem. “Gosto do nome, mas nunca ouvi um nome ser chamado dessa forma”, comentou uma pessoa.

“É muito exagerado, então algumas pessoas podem considerá-lo inadequado e você pode não ser levado a sério em algumas situações”, comentou outra.

“O dia da semana quarta-feira também pode ser relacionado ao Deus Odin, então pode ser ok. Mas você pode também se inspirar em Odin ou Woden para seu novo nome. Nomes diretamente ligados a dias da semana podem ser estranhos”, finalizou uma terceira.