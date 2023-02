Ele disse a esposa para ‘relaxar’ após um amigo fazer uma piada sobre traição

Um homem está sendo duramente criticado na internet pela forma como lidou com a situação após um colega de trabalho fazer uma “brincadeira inapropriada” com sua esposa. Ao que tudo indica, o colega de trabalho insinuou que o homem estava tendo um caso com outra mulher.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato foi postado pelo homem no Reddit e rapidamente se tornou popular entre os usuários da plataforma, que não se seguraram ao opinar sobre o assunto.

Sem se identificar, o homem conta que foi a primeira vez que sua esposa encontrou com um de seus colegas de trabalho.

“Nos encontramos hoje pela manhã e a apresentei a ele como os dois nunca tinham se visto antes. Quando disse a ele que ela era minha esposa, meu colega rapidamente respondeu dizendo que pensava que Alexis, uma outra colega de trabalho, é que fosse minha esposa”, conta.

“Na mesma hora nós demos risada por conta da brincadeira, mas minha esposa não gostou nada disso. Meu amigo percebeu porque na mesma hora ficou sério e disse que era uma brincadeira e que estava feliz em conhecê-la”.

Ela não levou na brincadeira

Segundo o homem, a situação ficou ainda mais tensa quando eles chegaram em casa e a esposa prontamente o questionou sobre quem é a colega de trabalho em questão.

“Eu disse a ela que Alexis é uma colega de trabalho, e ela então perguntou o motivo da brincadeira e porque ele pensava que ela é a minha esposa”.

“Tive que explicar que ele não estava falando sério e que era apenas uma brincadeira para quebrar o gelo. Isso não ajudou em nada e minha esposa disse que eu nunca deveria rir de algo assim”, explica o homem.

“Para mim era apenas uma piada inofensiva! Mas acho que é desnecessário dizer que ela ainda estava irritada comigo quando eu saí de casa para trabalhar”.

Para os usuários do Reddit, a piada do amigo pode na verdade ser um sinal de alerta.

“Qual é a piada? Não entendi como seu amigo apontar que você tem uma conexão com outra mulher pode ser visto como brincadeira”, comentou uma pessoa.

“Esse cara não tem intimidade com sua esposa para fazer uma piada desse tipo! Você agiu errado em diminuir a situação”, comentou outra.

“Se piadas com traição são engraçadas, então acho que se fossem as amigas dela fazendo comentários do tipo você daria risada”, finalizou uma terceira.