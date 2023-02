Crânio de homem desaparecido em 1976 é encontrado no Alasca; ataque de urso pode ser a causa da morte Imagem: Pixabay

Um crânio encontrado no Alasca, região dos Estados Unidos, pertence a Gary Frank Sotherden, morador de Nova York desaparecido em 1976. Segundo o site ‘O Globo’, exames genéticos realizados com parentes da vítima solucionaram o mistério que durava quase 50 anos. A principal suspeita é que o homem tenha sido atacado por um urso.

“Estamos trabalhando nisso há 45 anos e é bom que as coisas tenham chegado a uma conclusão. Foi um pouco mais brutal do que eu esperava”, disse Stephen Sotherden, irmão da vítima.

De acordo com o irmão, o homem foi visto pela última vez ao Nordeste do Alasca. Gary e um amigo planejaram caminhar em lados opostos do rio Porcupine, se encontrando quando o rio congelasse. Contudo, Sotherden acabou desaparecendo, enquanto o amigo conseguiu retornar.

Aviões, guias e a polícia fizeram buscas na região e um investigador particular chegou a encontrar os óculos do homem na época, porém a família não obteve mais informações sobre o caso.

Crânio foi encontrado em 1997

Em 1997, policiais locais encontraram um crânio no mesmo rio onde Gary Frank desapareceu, mas ele acabou sendo arquivado como não identificado.

A partir de avançados em testes genéticos. investigadores de casos arquivados recuperaram o crânio e conseguiram extrair seu DNA, afim de identificar se era ou não de Gary.

Os investigadores encontraram seu irmão e um teste genético doméstico foi utilizado para confirmar o DNA. A confirmação foi feita no dia 27 de dezembro e o Instituto Médico Legal manteve contato com a família para receber os restos mortais.

