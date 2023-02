Após perder a mãe, mulher é bloqueada por não ajudar no chá de bebê da amiga

Uma mulher precisou lidar com uma situação incômoda durante um momento delicado em sua vida. Após perder a mãe, ela viu a amiga a bloquear depois de não conseguir ajuda financeira com o chá de bebê.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pela jovem por meio de um relato no Reddit, onde de forma anônima ela compartilhou a troca de mensagens com a amiga.

Na primeira mensagem a mulher recebe as condolências de sua amiga pela morte de sua mãe e oferecendo apoio caso ela precisasse conversar diante da situação trágica. Na véspera de Natal, a jovem respondeu agradecendo pela ajuda e apoio da amiga. No entanto, apenas duas semanas depois ela foi surpreendida.

“Se você puder contribuir com o fundo de fraldas do nosso chá de bebê, nós realmente ficaríamos gratos. A maioria das pessoas que foram convidadas e não vão conseguir comparecer optaram por essa forma de presentear o nosso filho”, diz a mensagem.

“Ela sabia que eu não iria ao chá de bebê porque tinha acabado de perder minha mãe, ainda assim ela enviou a lista de presentes e pediu que ao menos eu enviasse o dinheiro a ela, mas eu ainda estava lidando com todas as questões legais envolvendo a perda da minha mãe e com o luto. Eu não fiquei bem com isso, ainda estou sem palavras”.

Ela pediu ajuda

Segundo a mulher, sua amiga era próxima dela desde a época da escola, sendo que ela e o marido chegaram até mesmo a morarem em sua casa enquanto buscavam por um novo lugar para morar.

“Ela realmente me bloqueou porque eu não enviei o dinheiro como presente para seu chá de bebê”, finaliza a mulher indignada.

Para os usuários do Reddit, por mais duro que seja foi melhor assim.

“Ela te fez um favor ao te bloquear porque agora você sabe o quão superficial ela é! Compartilhe isso com todos os seus amigos em comum”, comentou uma pessoa.

“Eu apareceria no chá de bebê e diria os motivos pelos quais ela me bloqueou. A pessoa mesquinha que habita no fundo do meu ser faria isso”, finalizou outra.