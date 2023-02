Vídeo: bicho-preguiça ‘ciclista’ dá tapas em pessoas antes de ser resgatado no litoral de SP

Um bicho-preguiça ciclista causou confusão na Praia Grande, litoral de São Paulo, no último sábado (4). O vídeo mostra o animal agarrado em uma bicicleta com várias pessoas em volta e ao tentar o resgate, a preguiça tenta dar tapas para se proteger. Conforme matéria do g1 Santos, ninguém se referiu no resgate e o animal foi devido à natureza.

De acordo com o texto, o animal foi encontrado por volta das 12h do sábado na Avenida Ayrton Senna, no bairro Xixová, na Praia Grande (SP). Conforme é visto na filmagem, o animal estava agarrado em uma bicicleta e chamou atenção de quem passava no local.

Algumas pessoas tentaram encostar na bicicleta, mas para se proteger, o animal desferia tapas em quem se aproximava. Os populares então chamaram a Guarda Ambiental, que fez o resgate do animal.

O animal resgatado era um macho adulto e estava saudável. Após a captura, ele foi devolvido ao seu habitat natural no Parque Estadual Xixová-Japuí.

Assista ao vídeo com o momento do resgate:

Características do animal

De acordo com o site ‘Perito Animal’, o bicho-preguiça possui certo parentesco com o tamanduá e o tatu e habita principalmente as Américas Central e do Sul. Algumas espécies podem pesar entre 4 a 6 quilos e medir 70 centímetros. Seu tempo de vida é de 30 a 50 anos.

O imaginário popular faz com que as pessoas pensem que o animal possui esse nome pois ele dorme muito, mas na verdade seu nome é em ‘homenagem’ a sua lentidão. As preguiças costumam dormir em média 12 horas por dia e utilizam o restante do tempo para encontrar alimentos e um parceiro, contudo o animal é considerado solitário.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

