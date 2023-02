Mulher de 57 anos segue conselho da filha e vira modelo do OnlyFans: “homens adoram minhas estrias”

Australiana de 57 anos ganha dinheiro no Onlyfans (Reprodução/Instagram @viktoria_winslow)

Depois dos 50 anos, todas as mulheres se preocupam em ter uma poupança ou aposentadoria suficiente para garantir uma velhice tranqüila, já que fica mais difícil se recolocar no mercado de trabalho.

E foi essa preocupação que fez com que Viktoria Winslow, 57, de Melbourne, na Austrália, procurasse sua filha para conversar sobre o futuro, já que não estava conseguindo ganhar dinheiro suficiente para fazer um ‘pé de meia’.

Conversando com a filha Zoe, de 24 anos, Viktoria expôs suas preocupações e acabou recebendo um conselho que mudou a sua vida. Zoe revelou para mãe que faturava um bom dinheiro criando conteúdo erótico para a plataforma OnlyFans e sugeriu que ela fizesse o mesmo.

“No começo, fiquei um pouco preocupada com a segurança dela, mas ela continuou me incentivando a tentar e logo achei que conseguiria também. Agora, eu adoro isso”, confessou.

Como é instrutora fitness, Viktoria admite que não tem problemas com seu corpos e fica feliz de receber elogios das pessoas que pagam para vê-la em seu canal. “Nunca pensei em um milhão de anos que estaria nesta posição, que se posso defini-la em uma palavra, seria ‘empoderada’”, disse a musa da terceira idade.

“Vou continuar fazendo vídeos enquanto tiver audiência, mesmo que eu tenha 90 anos e seja enrugada”, disse em entrevista na imprensa de seu país.

“Dizem às mulheres que para sermos atraentes temos de ser jovens e magras, mas posso dizer que não é assim. Os homens adoram as minhas rugas, as minhas estrias (…) Sou uma avó que tem orgulho de mostrar o que tenho”, garantiu a australiana. (Com Sagrosso)

