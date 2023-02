Noiva se enfurece ao saber que a prima incluiu estranhos na lista de convidados

Uma noiva está completamente enfurecida com a atitude de sua prima. Recentemente ela descobriu que a jovem acrescentou alguns convidados a lista do casamento, sendo que os noivos nem mesmo conhecem alguns deles.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato da noiva foi feito no Reddit, onde ela decidiu desabafar e pedir ajuda para outras pessoas.

“Eu me caso na primavera e recentemente enviei o aviso da data para meus parentes. Minha prima, que será minha madrinha, me ligou para avisar que recebeu o convite e que avisou a todos sobre o casamento. Como nunca foi a um casamento, ela me perguntou quantas pessoas poderia levar com ela e eu avisei que seria somente seu pai, mãe e namorado”, conta a noiva.

“Ela ficou enlouquecida ao saber disso pois acabou convidando várias pessoas para o meu casamento e agora precisaria dizer a eles que eles não poderiam ir. Eu disse a ela que ela não precisava, e não podia, ter convidado essas pessoas para o meu casamento já que não quero desconhecidos na minha festa”.

Ela está exigindo convites extra

Diante da situação, a prima da noiva decidiu dar um ultimato a ela: ou ela permite seus sogros no casamento, ou ela não será mais madrinha.

“Ela me ligou e me deu um ultimato dizendo que se eu não permitir a presença da mãe do namorado dela no casamento, ela não estaria presente. Eu disse a ela que não iria ceder e que lamentava não poder contar com ela no meu casamento”.

“Minha mãe e minha irmã acham que eu deveria enviar o convite para ela por educação, mas meu noivo é contra. Eu estou magoada porque queria meus primos por perto, mas depois do ultimato que ela me deu eu estou reconsiderando. Não sei o que fazer”, afirma.

Para outros usuários da plataforma, a resposta é clara.

“Eu retiraria o convite dela! Não é o casamento dela para ela convidar outras pessoas! Você não precisa disso no seu dia”, comentou uma pessoa.

“É de conhecimento geral que não devemos convidar outras pessoas para um casamento sem a permissão dos noivos”, finalizou uma segunda.