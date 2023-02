Jovem desiste de aceitar presente da mãe após descobrir de onde veio: ‘Fui para o meu quarto e chorei

Uma jovem usou o Reddit para desabafar e relatou ter recusado presente da mãe após descobrir de onde veio. Contudo, foi acusada de ingratidão e caiu em lágrimas.

“Faz um tempo que estou querendo uma escrivaninha, tenho um emprego e posso comprá-la sozinha, mas minha mãe insistia em comprar uma para mim, então esperei. Ela apareceu com uma escrivaninha bonita, mas era marrom e iria destoar da decoração do meu quarto, todos os meus móveis são cinza”, iniciou o relato, por meio do usuário u/Ojitosnegros22. “Eu não queria, mas aceitei de qualquer maneira porque não queria parecer ingrata.

Segundo o relato, mais tarde a mãe contou que encontrou a escrivaninha em um meio fio e levou para casa. Quando a jovem descobriu que não havia sido comprado, sugeriu colocar no quarto de hóspedes e comprar ela mesma uma escrivaninha nova para si.

“Ela não disse nada, mas apenas acenou com a cabeça”, contou.

Acusação de ingratidão

No período, o primo da autora do relato estava hospedado em um quarto da casa. Ele agradeceu à tia por ter lhe dado a mesa e a mulher se mostrou feliz pelo reconhecimento.

“Naquela noite, minha mãe e meu primo ficaram um pouco bêbados e começaram a conversar. Enquanto meu primo foi ao banheiro, ela olhou para mim e começou a dizer o quanto eu sou ingrata e gostaria que eu pudesse ser diferente”, desabafou.

“Disse que gostaria que eu pudesse ser mais grata como meu primo. Isso realmente me machucou, então fui para o meu quarto e chorei. Se minha mãe gastasse dinheiro com a escrivaninha, eu não teria me importado que não combinasse com o meu quarto e teria ficado com ele, mas como ela conseguiu de graça. Pensei que não havia problema em não querer”, finalizou.