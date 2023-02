Fãs disputam ingressos para assistir a turnê da banda mexicana RBD no Brasil

O anúncio de que a banda mexicana RBD faria shows no Brasil deixou os fãs enlouquecidos! Atentos a divulgação das informações da turnê, muitos chegaram até mesmo a acampar em frente aos pontos de venda dos ingressos.

Com quatro shows agendados no país para a turnê “Soy Rebelde Tour”, sendo três em São Paulo e um no Rio de Janeiro, não levou muito tempo para os ingressos esgotarem, fazendo com que choro, gritaria e revolta tomasse conta dos fãs que não conseguiram ingressos para a tão sonhada turnê.

Segundo o G1, por conta da organização das vendas, a Eventim, responsável pela venda dos ingressos no país, já recebeu mais de 700 reclamações via Reclame Aqui além de ser acionada pelo Procon-SP devido a dificuldade dos fãs de terem acesso a plataforma de compras.

Ingressos esgotados em pouco tempo

A sexta-feira, 3 de fevereiro, foi marcada pela venda de ingressos para os novos três shows anunciados pelo RBD no Brasil. Em São Paulo, os fãs puderam comprar os ingressos de forma presencial na bilheteria do Estádio do Pacaembu.

Com o anúncio, novas filas se formaram no local e fãs acamparam no espaço ao longo da semana, mas ainda assim alguns saíram frustrados e sem ingressos.

Segundo relatos, pessoas acampadas na fila não conseguiram as entradas devido a grande quantidade de cambistas e pessoas acompanhadas por idosos e crianças de colo.

“Um monte de cambista ficou na frente, um monte de idoso que você sabe que está só acompanhando os mais jovens. Você sabe que um idoso de 70 anos não é fã do RBD. Tinha um monte de gente com bebê de colo só para passar na frente. Se é cansativo para agente, imagina para uma criança”, afirma Renata Beltrame em entrevista ao G1.

Os relatos surgiram apenas uma semana após a bilheteria ter sido invadida durante as vendas dos ingressos para o primeiro show. Devido a procura, fãs acreditam que a banda mexicana deve anunciar novos shows no país e aguardam esperançosos por novas datas.