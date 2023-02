BBB 23: Atitudes de participantes fazem o tema ‘assédio’ ser debatido na internet

A festa da última sexta-feira está dando o que falar! Após uma noite agitada com diversos shows, alguns participantes do BBB 23 voltaram a ganhar as redes sociais, mas não da forma como eles esperavam.

As atitudes de alguns brothers incomodaram os internautas e até mesmo seus colegas de confinamento. Com aproximações insistentes durante a madrugada, Cristian e Bruno Gaga levantaram nas redes sociais debates sobre consentimento, limites e assédio.

E se as coisas já não estavam muito boas para Cristian nos últimos dias por conta de comentários feitos sobre Amanda e Paula, elas podem ter ficado ainda piores. Durante a madrugada de sexta-feira as atitudes do participante em relação a Bruna Griphao levantaram um sinal de alerta para o público.

A forma como ele se aproximou da atriz insistentemente levou os internautas a questionarem até que ponto sua “abordagem” passou dos limites do aceitável e pode ser considerada uma forma de assédio.

Essa noite a galera passou dos limites e agora BONINHO ?????



ASSÉDIO sim



Bruno e Cristian #BBB23#festabbb23 pic.twitter.com/4FQH9F1irC — Menina Mulher (@MeninaM09) February 4, 2023

Postura de Bruno deixa Gabriel desconfortável

Outro brother que entrou na mira do público e teve sua postura questionada ao longo da festa foi Bruno Gaga.

Ao longo da festa o participante tentou por diversas vezes se aproximar e beijar Gabriel Santana, que passou grande parte da noite fugindo das investidas do companheiro de confinamento.

Visivelmente desconfortável com a postura do colega, Gabriel chegou a pedir ajuda de outros participantes que permaneceram alheios a situação.

GRAVE 🚨 Gabriel Santana (Mosca) ficou a festa toda fugindo do Bruno Gaga que tentava beijá-lo de todas as formas. Público aponta assédio. #BBB23 pic.twitter.com/QW6sVrDPty — PopTurno 🪐 no #BBB23 (@PopTurno) February 4, 2023

ASSÉDIO? Bruno Gaga tentando beijar o Gabriel Santana e deixa o brother desconfortável. #BBB pic.twitter.com/ysLKbUDxDg — ParaenseAtento👀 (@paraenseatento) February 4, 2023

Cobrança por posicionamento

Por conta da postura dos participantes durante a festa, diversas torcidas e internautas se posicionaram na internet pedindo que a produção do programa sinalize as atitudes dos brothers e tome providências referentes aos casos.

Diversos tweets foram publicados cobrando um posicionamento do BBB 23 sobre o ocorrido. Em alguns casos, os internautas chegaram até mesmo a pedir pela expulsão de Bruno.

O machismo é sistemico, o mosca pediu ajuda várias vezes e ninguem tirava o gaga de cima dele, oq o bruno gaga fez é assédio. Tem que ser expulso #BBB23 — Júlia (@guedesju29) February 4, 2023

alô @boninho, chamar atenção do gaga tentando agarrar o mosca a noite inteira não rola não, né? assédio também rola quando a outra parte é um homem, fica a dica #BBB23 — nαy. (@nayaraagf) February 4, 2023

Leia também: BBB 23: Festival de shows agita a noite dos participantes