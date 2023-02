Vídeo: turista é agredido por diversas pessoas ao subir em pirâmide no México Imagem: reprodução Youtube/El País

Um turista que ignorou a proibição de subir nas pirâmides acabou sendo agredido e posteriormente preso no México. Identificado como Pawel T, o turista polonês visitava Chichen Itzá, zona arqueológica localizada no sul do México, quando subiu em uma pirâmide.

Nas imagens é possível ver o homem descendo as escadas enquanto outros turistas ameaçam e o agridem. O homem, que foi identificado pelo O Instituto Nacional de Antropologia e História (Inah) ficou 12 horas detido, segundo o g1, e foi liberado após pagar multa de 5 mil pesos mexicanos, aproximadamente R$ 1.350 na cotação de 02 de fevereiro de 2023 às 13h50 de Brasília.

LEIA TAMBÉM: Menino de 11 anos tem ataque após abrir presente dado pela tia e mulher desabafa: ‘Não foi barato’

Ainda de acordo com o site, a pirâmide que o homem subiu é o templo de Kukulcán, sendo considerada a principal de Chichén Itzá, cidade pré-colombiana com a construção atribuída à civilização maia. Construído entre o século 6 e 9 d.C., é um dos pontos turísticos mais famosos do México.

Aproximadamente 2 milhões de pessoas visitam o sítio arqueológico de Chichén Itzá anualmente. A área é considerada um dos Patrimônios da Humanidade da Unesco.

Assista ao vídeo a seguir:

Turista foi hostilizada meses antes

Poucos meses atrás, em novembro de 2022, outra turista foi hostilizada pelo público visitante ao subir na mesma pirâmide. Enquanto subia os degraus rumo ao topo, diversas pessoas começaram a gritar, e ao descer, turistas arremessaram garrafas de água, empurraram e puxaram o cabelo da mulher, que foi detida e punida com uma multa mínima de R$ 9,7 mil.

LEIA MAIS:

⋅ Noiva proíbe o próprio filho de assistir ao casamento, mas a cunhada não aceita

⋅ A história por trás do vídeo que mostra passarinho enfrentando caninana grande

⋅ Foto impacta ao mostrar força de onça ao capturar jacaré no Pantanal