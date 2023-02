Vídeo: Confusão entre famílias gera briga generalizada em voo da Gol

Cenas de uma confusão dentro de um avião estão sendo amplamente compartilhadas nas redes sociais. O caso, que chamou atenção na internet, aconteceu em um voo da companhia aérea Gol que saía de Salvador com destino a cidade de São Paulo.

Conforme publicado pelo G1, a briga teria começado depois que uma passageira acomodou o filho, que tem deficiência, na poltrona de outra passageira. Na publicação, foi compartilhado o relato de um funcionário da empresa que estava presente no local no momento em que teve início a confusão.

“Começou por causa de uma passageira que não teve empatia com outra passageira que tem um filho com deficiência. Ela teria acomodado o menino na poltrona da outra mulher. Eu já estava fazendo o fechamento das portas quando vi as duas se estapeando”.

“No que cheguei, me coloquei entre as duas, só que uma família tinha cinco pessoas e a outra 10. As duas famílias começaram a se estapear e xingar”, revela o funcionário.

Um comunicado divulgado pela Gol confirma que a confusão aconteceu antes da decolagem e que as pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave, que seguiu viagem sem os passageiros em questão.

Cenas da confusão viralizaram nas redes sociais

O momento em que a briga acontece dentro da aeronave foi registrado e compartilhado por outros passageiros.

Nas imagens, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, é possível ver o momento em que um grupo de mulheres começa a gritar e discutir. Em determinado momento, as passageiras passam a trocar socos até que uma delas pula na direção da outra com a intenção de puxá-la pelos cabelos.

Enquanto a briga acontece, a equipe de bordo da aeronave e outros passageiros tentam separar as envolvidas e pedem calma, mas a confusão segue acontecendo. Devido as agressões e remoção dos envolvidos o voo atrasou quase uma hora.

Com o compartilhamento das imagens, diversas pessoas interagiram com a publicação e comentaram sobre a atitude das mulheres, sendo que grande parte defendeu a atitude da passageira que se recusou a ceder seu lugar e criticaram a postura da mãe. No entanto, alguns outros usuários comentaram sobre uma possível ofensa direcionada à criança que teria desencadeado a confusão. Veja alguns comentários:

