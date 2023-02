Foi usar a privada e deu de cara com cobra grande; vídeo mostra mulher agarrando o animal com as mãos e sem proteção

Dar de cara com uma cobra no vaso sanitário da sua casa não é algo que alguém deseje, mas em alguns lugares do mundo, as chances são maiores.

Essa semana, um casal se surpreendeu em Queensland, na Austrália, após levantar o assento do vaso e encontrar uma cobra de 1,2 metros descansando, segundo o Mega Notícias.

Katie Airey e seu marido Drew Godfrey viram como o animal estava com metade do corpo acima da superfície da água. A cobra, que não era venenosa, provavelmente chegou lá caçando uma perereca.

A equipe da empresa que captura cobras, Harvey Bay Snake Catchers, foi chamada para realizar o resgaste do animal na casa da família.

A ação foi gravada e mostrou como a capturadora fez a remoção da serpente de forma ágil e com nenhum tipo de proteção nas mãos.

A cobra foi retirada do banheiro e solta em uma árvore na natureza. Confira as imagens a seguir:

É importante recordar que na Austrália existem aproximadamente cerca de 140 espécies de cobras terrestres e 32 de cobras marinhas, sendo 100 delas venenosas. Por isso, essa não é a primeira vez que a equipe do Harvey Bay Snake Catchers se torna viral ao capturar uma cobra no vaso sanitário.

Anteriormente, eles fizeram o mesmo no banheiro de uma empresa:

