‘Ex-banqueiro’: Assim ficou a primeira pessoa identificada como ‘dragão sem gênero’ após cirurgia

Tiamat Legion Medusa, de 61 anos de idade, passou por uma grande transformação compassada na última década. Hoje, se reconhece como o “primeiro dragão sem gênero”, mas nem sempre foi assim.

Antes de assumir a identidade neutra de uma figura mítica, Medusa já foi um banqueiro, nascido como Richard Hernandez no Texas, e revelou seu processo de transformação em entrevista. Durante conversa com o youtuber Anthony Padilla, contou ter trabalhado como financista de alto nível antes de dar um fim à sua carreira.

“Eu estava com quase 40 anos, antes de viver minha vida como a aberração que sou… já tinha 79 piercings e a maioria deles estava escondida”, contou Medusa, que também responde por Dragon Lady Medusa na web.

“As que não estavam, eu podia tirar todos os dias e colocar de volta, que era o que eu costumava fazer.”

Carreira, expressão de gênero e resultado

Embora tivesse vontade em adicionar piercings e tatuagens desapropriadas para seu ambiente de trabalho, Medusa resolveu deixar o emprego e tomar uma atitude radical quanto ao próprio corpo.

Depois de iniciar seu processo de transformação, Medusa seguiu tatuando o rosto nos anos posteriores, chegou a partir a língua ao meio e passou por um implante de chifre de 80 mil dólares, cerca de R$ 411 mil na cotação atual.

Relacionamento familiar

Embora tivesse o sonho de seguir com suas transformações, o apoio não veio de todas as partes. Medusa conta que a relação com o filho foi abalada conforme suas adaptações no corpo.

“O relacionamento ou a conexão com meu filho mudou”, desabafou. “Na época em que comecei minha transformação, meu filho já tinha 16 anos e me rejeitou naquele momento da minha vida.”

“Meu filho não está na minha vida há sete anos, espero que pelo menos ele esteja me assistindo na internet, porque a razão de eu ser tão importante é por ele”, disse na época da entrevista.

Medusa também desabafou sobre os julgamentos direcionados à sua expressão de gênero refletida em seu aspecto físico, por meio das cirurgias.

“É incrível ouvir e ver pessoas que não me conhecem assumir automaticamente que sou uma pessoa perdedora, nunca conquistei nada na vida, ou sou ignorante e que provavelmente não terminei o ensino médio,” declarou.