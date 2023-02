‘É meu trabalho manter meu marido feliz’, afirma mulher após receber críticas

Uma jovem mulher de 25 anos está dando o que falar na internet por conta de suas opiniões sobre os “papéis tradicionais de marido e mulher”. Estee Wiliams afirma que os papéis de gênero devem ser mantidos e que “o marido é o provedor da casa” enquanto “a esposa deve cuidar da casa e não contribuir financeiramente”.

A norte-americana é casada com Conner, de 23 anos, que compartilha de suas opiniões e valores tradicionais, o que foi discutido pelo casal no dia de seu primeiro encontro, há 3 anos.

Em seu relato, feito ao The Mirror, a jovem dona de casa conta que costuma passar até cinco horas por dia preparando refeições para o marido enquanto ele trabalha em tempo integral para manter a casa.

“Eu faço o almoço dele, coloco suas roupas para lavar e garanto que tudo fique organizado e limpo para quando ele chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho”, conta Estee.

“Eu atendo a qualquer uma de suas necessidades e dedico minha vida a tornar a dele mais fácil. Não cresci em um ambiente tradicional e sabia que não queria ser a mulher que sai para trabalhar. Sempre sonhei em ficar em casa e ter um parceiro que valorizasse meu papel como uma dona de casa simples e tradicional”.

Ela chegou a receber alertas e críticas

Segundo seu relato, antes de conhecer seu companheiro, Estee estudava meteorologia, mas abandonou a faculdade e projetos de carreira depois de se encontrar com o companheiro.

“Não pretendo ter uma carreira porque vou ficar em casa para cuidar da casa, do meu marido e, com sorte, dos nossos filhos”.

Além de seus cuidados com a casa, ela ainda garante que sempre gosta de estar arrumada com “roupas adequadas e maquiagem” mesmo para ficar em casa.

“Gosto de ter certeza de que estou sempre bonita. Adoro a divisão de papéis e isso nunca foi motivo de discussão sobre quem tem que fazer o que”.

“Adoro promover a imagem saudável de ser uma dona de casa, isso não é chato e sim gratificante! Acredito que as mulheres são mais felizes dessa forma, mesmo quando recebo comentários relacionados à violência doméstica porque as pessoas pensam que ela é completamente relacionada com a dependência financeira. Esse não é o meu caso, eu adoro nossa vida e é tudo o que eu sempre sonhei”.