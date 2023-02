Diagnosticada com câncer, mulher pede à sogra que devolva presente recebido da amante do marido (Reprodução/Pixabay - Kari Shea)

Casados há 25 anos, um homem deixou sua esposa há alguns meses para ficar com a colega de trabalho, a qual já mantinha um relacionamento. O relato chegou ao Reddit por meio da mulher traída, no usuário u/HealthOld780. Quando sua sogra recebeu um presente na nova parceiro do filho, a mulher resolveu fazer um pedido.

“Fique surpresa ao saber [da traição] e tentei lidar com a separação com tanta graça quanto possível, mas também estou muito magoada. Nossos três filhos também”, iniciou o desabafo.

Durante o relato, ela contou ter sido diagnosticada com câncer alguns meses antes de descobrir o caso entre seu marido e a colega de trabalho. Mesmo depois do afastamento, ela continuou próxima da família do homem.

Leia mais um relato:

Presente de aniversário à sogra

No texto compartilhado na plataforma, a mulher revelou que sua sogra recebeu um presente de aniversário da nova parceira do filho. Contudo, foi entregue pelas mãos do homem.

A autora do relato conta que sua sogra aceitou com alegria o agrado e aniversário e exibiu o presente em sua casa. Entretanto, a ex-nora resolveu fazer um pedido a ela.

“Ela nunca conheceu a amante, tanto quanto eu sei. Fiquei chateada ao saber que ela aceitou o presente e se recusou a devolvê-lo (ou pelo menos não o exibir) depois que expressei a ela que isso feriu meus sentimentos”, desabafou a autora.

Embora acredite que possa estar exagerando quanto ao pedido, ela acredita que a sogra está de acordo com a relação do filho e da atual parceira.

“Sei que posso estar exagerando, mas sinto que, ao aceitar o presente, ela está, de certa forma, aceitando o relacionamento deles. Minha sogra me disse que vai ficar com ele porque não quer chatear o filho (que, aliás, raramente está por perto)”, finalizou o relato no fórum.