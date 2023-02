Pai decide nomear o filho em homenagem a um personagem de desenho animado

Um pai está precisando se desdobrar para conseguir convencer a esposa a aceitar o nome escolhido por ele para o filho do casal. Inspirado por um anime, ele decidiu homenagear um personagem ao escolher o nome para o bebê.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar sua situação em um tópico do Reddit e pedir a opinião de outras pessoas sobre sua escolha.

De forma anônima ele conta: “Minha esposa e eu estamos esperando nosso primeiro filho. Desde que soubemos que esperamos um menino nós começamos a pensar em nomes para o bebê. Como sou fã de um mangá eu decidi nomear meu filho com o nome de um dos personagens, Shion”.

“Minha esposa é completamente contra a ideia e diz que é um nome pouco convencional, o que vai fazer nosso filho ser alvo de grosserias e zoeiras por conta de seu nome incomum”, conta o homem.

“Ela também acha que o nome terá uma ‘energia negativa’ por ser relacionado ao mundo distópico da história. Eu entendo a preocupação dela, mas adoro o nome e acho que seria uma forma de homenagear uma das minhas histórias preferidas”, revela.

Ele não sabe como convencer a esposa

Preocupado em buscar uma forma de convencer a esposa, o homem questionou os demais usuários do Reddit sobre realmente ser um nome que poderá causar problemas.

“Tentei até mesmo sugerir outros nomes, mas minha esposa não concorda. Estou errado em insistir no nome mesmo sabendo que ela não gosta, ou ela está errada por não me permitir nomear nosso filho com o nome de um personagem que gosto?”, questiona.

Em pouco tempo diversas pessoas concordaram com a postura da esposa do homem e compartilharam suas opiniões.

“Sua esposa está certa! Seu filho sofrerá bullying e precisará passar toda a vida explicando seu nome para outras pessoas. Experiência própria”, comentou uma pessoa.

“Você não tem ideia de como eu quero mudar meu nome para algo mais comum! Como é um nome incomum, seu filho enfrentará o mesmo problema. Tente conversar com sua esposa para usar o nome como nome do meio”, comentou outra.

“Na minha opinião, nomes de bebês devem ser decididos entre os dois pais e o acordo tem que ser comum entre eles. Se um se opuser, descarte o nome imediatamente”, finalizou uma terceira.