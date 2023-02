Noiva se vinga ao saber que a irmã iria usar um vestido de noiva em seu noivado

Uma noiva decidiu se vingar da própria irmã depois de descobrir os planos da jovem para chamar a atenção durante sua festa de noivado. Segundo relato, a jovem pretendia ir ao noivado da irmã utilizando um vestido de noiva.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva usou o Reddit para compartilhar seus planos e pedir ajuda sobre como lidar com a atitude de sua irmã.

Sem se identificar, ela explica: “Minha meia-irmã quer aparecer no meu noivado usando um vestido de noiva. Eu decidi mudar o tema da festa para ela se encaixar perfeitamente!”, conta a noiva.

“Eu e meu noivo ficamos noivos no último mês e tivemos nossa festa neste sábado. Planejamos um evento levemente formal, com belos vestidos, mas sem ser um evento de gala. Seria algo como ‘estamos saindo para jantar em um restaurante chique’. Foi então que recebi a ligação da minha prima me mostrando o vestido que minha irmã pretendia usar na ocasião e fiquei chocada”.

“Era um vestido chamativo, longo e branco. Tinha cristais espalhados e detalhes dourados por toda a peça e tenho certeza que é um vestido de noiva”, explica.

Ela decidiu se vingar

Decidida a não deixar a irmã estragar seu dia, ela então planejou uma vingança e mudou o tema da festa sem avisar a jovem.

“Eu fiquei extremamente irritada então decidi mudar o tema. Enviei mensagens para as pessoas dizendo que seria uma festa a fantasia e em pouco tempo meus parentes se animaram com a ideia. Depois enviei uma mensagem para o meu pai e pedi a ele para avisar a esposa e minha irmã, sabendo que ele esqueceria ou deixaria para a última hora”.

“No dia da festa alguns convidados apareceram com fantasias elaboradas enquanto outros colocaram acessórios e chapéus divertidos. Quando minha meia-irmã e meu pai chegaram, com uma hora de atraso, ela definitivamente não se destacava na multidão”.

“Assim que percebeu que todos estavam fantasiados e que ela não era o centro das atenções, ela se descontrolou, principalmente depois de meu noivo dizer que seu vestido de noiva era incrível para uma fantasia barata! Ela saiu chorando e meu pai disse que eu agi de forma infantil”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela agiu da melhor forma possível diante da situação.

“Não consigo imaginar o que ela pretende usar no seu casamento! Mas seria bom dizer ao seu pai para informá-la sobre o código de vestimenta”, comentou uma pessoa.

“Você não está sendo infantil, apenas pediu ao seu pai para avisar a ela sobre a mudança de tema. Ele é que foi infantil ao te culpar pela incapacidade dele em transmitir uma mensagem simples e por seguir mimando a outra filha”, comentou outra pessoa.