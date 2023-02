Noiva proíbe o próprio filho de assistir ao casamento, mas a cunhada não aceita

Os casamentos sem crianças seguem causando polêmicas mundo a fora. Recentemente, uma noiva decidiu proibir o próprio filho de participar da festa de seu casamento, mas encontrou uma grande resistência por parte da cunhada que se recusa a aceitar a proibição.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva decidiu compartilhar sua situação por meio de uma postagem feita no Reddit, onde pediu dicas de como lidar com a atitude de sua cunhada.

De forma anônima ela conta: “Estamos fazendo um casamento pequeno em um hotel da região. Será uma celebração para 50 convidados apenas e tudo será feito no mesmo lugar. A cerimônia, o jantar e a recepção serão nas dependências do hotel”.

“As crianças podem participar da cerimônia e do jantar que teremos, mas não da festa que acontecerá depois. Eu mesma sou mãe de um menino de 10 anos que estará presente na cerimônia e no jantar, mas não irá para a festa”, conta a noiva.

A cunhada não aceitou!

Apesar de pensar em um local com a possibilidade de uma área especial para receber as crianças durante a parte do evento em que não serão permitidas, a noiva está precisando lidar com a resistência de sua cunhada, que insiste em levar o filho com ela durante toda a celebração.

Depois que a irmã do noivo manifestou seus desejos, eles também passaram a receber mensagens do pai do noivo afirmando que outros membros da família também se recusam a deixar as crianças de fora da recepção.

“Nós não temos muito contato com eles, mas no último domingo fomos almoçar juntos e minha cunhada decidiu aproveitar para nos criticar sobre nossa decisão. Nós afirmamos que não vamos permitir crianças na recepção, e isso fez tudo desandar”.

“Ela estava quase fazendo uma birra! Nunca vi nada parecido com isso antes, mas ficamos firmes em nossa decisão”, conta a noiva.

Para os usuários do Reddit, o sogro e a cunhada da noiva estão exagerando.

“Diga a ela que você não vai permitir crianças na recepção e que se ela insistir nesse comportamento não será convidada para o casamento”, sugeriu uma pessoa.

“Eu revogaria o convite imediatamente! Tenho certeza que ela vai dar um jeito de aparecer na recepção com o filho”, comentou outra pessoa.