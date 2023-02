Mulher fica arrasada ao saber que o marido pretende ir a um funeral sem ela

Uma mulher foi duramente criticada na internet depois de se queixar que o marido pretende comparecer ao funeral de um amigo sem a sua presença. Ela não será bem-vinda na ocasião devido a uma grande confusão com a viúva do homem.

Segundo relato, feito no Reddit pela mulher e compartilhado pelo The Mirror, ela e o marido recentemente precisaram lidar com a perda de um amigo próximo. As coisas ficaram ainda piores quando ela foi proibida de ir ao funeral após se desentender com a viúva do homem.

Explicando a situação, ela conta que “não se dá bem” com a viúva de seu amigo e que recentemente as duas tiveram uma grande briga depois que ela decidiu publicar atualizações sobre o estado de saúde do amigo em suas redes sociais.

“A nossa maior discussão foi porque publiquei atualizações sobre o estado de saúde do marido dela na minha rede social. Achei que era algo normal pois temos amigos em comum, mas ela achou problemático, me xingou e depois me bloqueou”, conta a mulher.

Ela não será bem-vinda no funeral

Seguindo com seu relato, a mulher conta que acabou de descobrir que não será bem-vinda no funeral do amigo, mas que seu marido ainda poderá comparecer para prestar seus sentimentos.

“Achei injusto e devastador, não queria perder o funeral do meu amigo, mas não posso fazer nada quanto a isso, só disse ao meu marido que espero que ele não vá depois que eu fui deixada de fora”.

Leia também: Mãe afirma estar arrependida de ter filhos: ‘Sinto falta da minha antiga vida’

“Ele disse que era injusto da minha parte e que ele não tem nenhuma relação com a briga entre eu e a viúva do nosso amigo. Eu disse a ele que sou sua esposa e que ele deveria ficar ao meu lado, ainda mais quando estou sendo tratada desta forma. Por causa disso ele não está falando comigo. Alguns amigos estão do meu lado enquanto outros acreditam que a viúva do nosso amigo está fazendo isso apenas para causar. Não sei o que fazer”.

Para os usuários do Reddit, ela deve respeitar a vontade da esposa do amigo. “Eu ficaria furiosa se algum amigo postasse atualizações da saúde do meu marido nas redes sociais sem ter minha autorização. É ela quem precisa lidar com a vida sem o marido, então as necessidades dela vem em primeiro lugar”, comentou uma pessoa.

“O certo era você ter perguntado a ela se ela precisava de ajuda antes de postar as atualizações por conta própria. Ela já tem coisa demais para lidar”, finalizou outra pessoa.