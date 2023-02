Mulher é processada após ‘dar um fora’ em um amigo

Um morador de Cingapura está processando uma amiga após ela se recusar a ter um relacionamento amoroso com ele. A ação, avaliada em aproximadamente R$15 milhões, segue correndo na justiça uma vez que o homem afirmou que a recusa da amiga acarretou em sérios “traumas” que acabaram “prejudicando sua reputação”.

Conforme publicado pelo The Mirror, K. Kawshigan, de Cingapura, conheceu Nora Tan no ano de 2016. Com o passar dos anos eles acabaram se tornando amigos, mas o homem tinha outras expectativas para a relação.

Enquanto Nora o via apenas como um amigo, Kawshigan esperava ter um relacionamento mais sério com ela, algo que a mulher prontamente negou.

Para tentar amenizar a situação, Nora achou que seria melhor reduzir a quantidade de tempo que compartilhava com o amigo, deixando claros alguns limites impostos por ela para que a amizade entre os dois fosse mantida. No entanto, o homem não concordou e passou a ameaçá-la com um processo judicial por “danos monetários decorrentes de sofrimento emocional e difamação”.

Mesmo com a mulher argumentando sobre seus direitos e o desconforto causado pela postura do homem, ele ficou irredutível e afirmou que ela “deveria cumprir suas exigências para evitar que ele sofresse danos irrevogáveis no âmbito pessoal e profissional”.

Ele entrou com o processo!

Após 18 meses tentando conciliar as exigências de Kawshigan e se submetendo a diversas sessões de aconselhamento, Nora decidiu processar o homem por assédio, ao que ele respondeu a processando por “danos morais e emocionais” em uma ação avaliada em R$15 milhões.

Além deste processo, o homem também entrou com um segundo pedido de indenização avaliado em R$104 mil uma vez que a amiga “violou o acordo para tentar melhorar o relacionamento entre os dois”.

Em sua defesa, o homem alega que, em decorrência da amizade com Nora, perdeu a capacidade de desempenhar suas funções profissionais acarretando no término de parcerias de negócios. Ele também afirma que gostaria do reembolso pelos gastos com terapia e programas de reabilitação, pedido que o tribunal negou por ser “sem fundamento”.

Conforme o secretário adjunto do Tribunal em questão, a ação foi movida de forma a causar desconforto intencional contra a mulher: “Este tribunal não será cúmplice de sua tentativa calculada de forçar um relacionamento com a mulher, depois de anos de ameaças e recusas de ceder às exigências do reclamante”.

Já a outra ação milionária está prevista para ser julgada no dia 9 de fevereiro.