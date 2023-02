Menino de 11 anos tem ataque após abrir presente dado pela tia e mulher desabafa: ‘Não foi barato’

Uma mulher contou ter presenteado o sobrinho em seu aniversário, mas recebeu o completo oposto do que seria gratidão. De acordo com ela, o menino de 11 anos surtou e chutou a caixa quando não se deparou com o que gostaria de ter recebido.

“Meu sobrinho passou por uma fase em que escrevia suas próprias músicas e as colocava no TikTok. Seu aniversário estava chegando e ele pediu um teclado para sua mãe e seu pai para que pudesse tocar música e acompanhar suas letras”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/onecrazymother.

Eu sabia que estavam comprando a ele, então comprei um microfone e um suporte que se conectava ao teclado, tinha um amplificador e Bluetooth. Não foi barato”, continuou.

Reação inesperada

Ao abrir o presente, o menino teve um ataque, conforme o relato. Ele gritou e chutou a caixa. A mulher ainda relatou que, mesmo com a atitude da criança, ninguém o corrigiu por ter agido daquela forma.

“Após cerca de dois minutos sendo repreendido por uma criança, fui embora, dizendo à minha cunhada que o presente poderia ser devolvido à Amazon. Na verdade, ela perguntou por que eu não comprei um Xbox para ele!”, desabafou.

Desde então, a cunhada e o sobrinho enviam listas à mulher sobre as coisas que deseja ganhar. Para evitar problemas, ela disse que adiciona um valor em cartão e oferta ao menino para usar como bem entender.

“Ninguém interrompeu o comportamento e eu tive que sentar e ouvir suas reclamações. Eu tenho uma filha da mesma idade dele e ela nunca se comportaria assim se o fizesse eu terminaria imediatamente e a faria se desculpar”, finalizou o desabafo.

Após registrar o texto no fórum, diversos internautas comentaram sobre o ocorrido. O comentário mais votado diz que, no lugar da autora, não presentearia mais o menino nem em forma de voucher.

“Eu pararia de comprar presentes, de um modo geral”, concluiu ele.

