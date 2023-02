Cena bizarra em aeroporto: casal abandona filho por não querer pagar passagem de avião

Em uma cena que chocou até mesmo os agentes do aeroporto Internacional de Tel Aviv, em Israel, um casal belga optou por abandonar o filho quando soube que teria que pagar sua passagem para viajar e acabariam perdendo o voo, segundo o jornal The Jerusalem Post.

A notícia repercutiu em diversos meios de comunicação israelense, que noticiaram os detalhes ouvidos de pessoas que testemunharam o ocorrido.

O casal voltava de Israel pra Bruxelas em um voo da Ryanair e durante o embarque foram parados no check-in porque não haviam pago a passagem do filho e queriam que ele viajasse de graça por ser um bebê, mas as empresas aéreas só permitem viajar de graça crianças recém-nascidas, até 14 dias.

Depois de uma acalorada discussão, o casal deixou o guichê de check-in sem comprar as passagens e optou por deixar o bebê para trás. Eles decidiram abandonar a criança dentro do carrinho de bagagem perto da esteira do aeroporto, à sua própria sorte, segundo as autoridades do aeroporto de Bem Gurion. “Nunca vimos nada assim” comentou um responsável da companhia aérea Ryanair, que na altura estava presente no check-in. “Não podíamos acreditar no que estávamos vendo”, disse.

A polícia do aeroporto foi acionada imediatamente e prendeu o casal já na área de embarque do avião e o levou para interrogatório, enquanto a criança recebia cuidados.

O casal foi liberado momentos, mas seguem sendo investigados pela polícia de Tel Aviv.

A empresa aérea na qual eles viajariam divulgou um comunicado limitando-se a dizer que “o agente de cobrança do aeroporto Ben Gurion contatou a segurança do aeroporto, que recuperou esses passageiros, e agora isso é assunto para a polícia local”.