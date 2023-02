Após 102 filhos, pai diz basta: “Aprendi com minha atitude irresponsável” Imagem: reprodução Revista Crescer/ The Sun

Musa Hasahya Kesera tem 68 anos e após 102 filhos, diz que está na hora de parar. “No começo era uma piada... mas agora é um problema”.

Morador de Uganda, parte central do Continente Africano, o senhor diz que está cada dia mais complicado atender as necessidades dos filhos e até mesmo lembrar os nomes de todos eles.

Segundo o site Meganotícias, a família possui 12 mulheres e 102 filhos, sendo o mais novo com 10 anos de idade e o mais velho com mais de 50. Além das esposas e filhos, Musa Hasahya Kesera tem 578 netos.

Em Bugisa, leste do país, ele se tornou uma atração, contudo, chegou no limite. “Já aprendi com a minha atitude irresponsável de ter tido tantos filhos que não consigo cuidar”, confessa o homem.

As condições de moradia também não contribuem para que ele continue tendo filhos: “Com a minha saúde debilitada e menos de um hectare de terra para uma família tão numerosa, duas das minhas esposas partiram porque não pude prover-lhes as coisas mais essenciais, como alimentação, educação ou vestuário”, diz o homem, que está desempregado.

Para evitar que o número de filhos cresça ainda mais, o site diz que as suas esposas fazem uso de anticoncepcionais, contudo, o homem não se cuida.

Primeiro casamento aconteceu com 17 anos

Musa Hasahya Kesera se casou a primeira vez com 17 anos, em 1972, e seu primeiro filho nasceu um ano depois. “Como éramos apenas dois filhos (na família dele), meu irmão, meus pais e meus amigos me aconselharam a casar com várias mulheres para ter muitos filhos e aumentar a riqueza da família”, explica.

Pela condição social da família, que era negociante de gado e açougueiro, moradores locais começaram a oferecer as próprias filhas para se casar com o rapaz, algumas delas menores de idade, prática foi proibida em 1995.

Atualmente, o pai diz não conseguir identificar os filhos e de lembrar os nomes de algumas esposas: “Só me lembro dos nomes dos primogênitos e dos últimos, não me lembro da maioria dos outros. São as mães que me ajudam a identificá-los”.

Poligamia autorizada

Ainda de acordo com o texto do site chileno, em Uganda a poligamia é autorizada. Porém, sua terceira esposa disse que não teria se casado com ele se soubesse que ele tinha outras mulheres. “Ele trouxe o quarto, depois o quinto e assim por diante até chegar a doze”, diz Zabina. Das 12 esposas, sete ainda moram com o rapaz.