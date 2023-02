Vídeo: noivo surpreende durante o casamento e responde que foi forçado a se casar

Viralizou no TikTok um vídeo onde um noivo, para surpresa de todos os convidados, responde que “sim”, quando perguntado pelo padre se havia sido forçado a casar.

“Você é forçado a se casar?” perguntou o padre. “Sim”, respondeu o noivo diante do olhar atônito da noiva no meio do altar.

O fato ocorreu no norte da Argentina e os cônjuges falam quíchua, a língua típica do sul dos Andes. A cerimônia ocorria normalmente até o momento da pergunta crucial. O casal não fez o curso pré-nupcial com ele, aquele era o primeiro contato com o casal.

O vídeo de um minuto e vinte segundos mostra o momento em que o noivo responde de uma forma inesperada, aparentemente com bastante timidez. O padre também fica confuso e começa a conversar com o homem para tentar conseguir a resposta certa.

Inicialmente, quando ele responde sim, o padre diz: “Ah, que coisa. Forçado... não há casamento se for forçado. Sim, vamos terminar aqui”. O noivo sorria e parecia não estar entendendo nada.

Para descontrair a sessão, o padre faz a pergunta para a noiva: “Você vem se casar livre e voluntariamente?” Ela responde que sim.

Suspeitando que o homem não estivesse entendendo bem o espanhol, o padre refez a pergunta em quíchua, mas ele disse que não entendia, então o padre brincando imitou o sotaque argentino.”ei, rapaz, você vem casar ou é forçado, diga-me, diga-me, forçado ou livre? Ele novamente responde “sim”, e o padre insiste: “forçado ou livre?”, quando finalmente ele responde “livre” e o casamento prossegue.

Muitos internautas criticaram a postura do padre, dizendo que ele forçou o rapaz a fazer uma coisa que ele não queria e que o casamento deveria ter sido interrompido naquele momento. Outros defendem que tudo não passou de um mal- entendido. (Com Publimetro Argentina)