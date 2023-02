Pai é acusado de ter um filho favorito ao se recusar a tatuar o nome do outro

Um pai está sendo alvo de duras críticas após afirmar que não vai tatuar o nome de seu filho mais novo, mesmo depois de ter feito uma tatuagem em homenagem ao filho mais velho. Segundo ele, a decisão foi tomada depois que ele repensou seu gosto por tatuagens.

Conforme publicado pelo The Mirror, o pai foi ao Reddit depois que a tatuagem gerou uma grande discussão com sua esposa, que o acusou de ter um filho favorito por se recusar a tatuar o nome do filho mais novo.

De forma anônima, o homem explica: “Tive minha filha mais velha quando eu era jovem e fiquei arrasado ao precisar deixá-la para ir para a faculdade. Meus pais que a criaram enquanto eu estudava. Por causa disso, tatuei o nome dela e uma foto sua em meu peito”, conta.

“Há três anos eu me casei com minha esposa e temos um filho de 1 ano. Ela me perguntou quando eu pretendo tatuar o nome e a foto dele, e eu disse a ela que não pretendo fazer mais tatuagens. Eu era jovem quando fiz minha primeira e única tatuagem e não pretendo repetir isso. Definitivamente não foi uma experiência agradável e não quero repetir isso novamente”.

Ele foi duramente criticado

Seguindo com seu relato, o homem explica que a situação acabou gerando uma confusão com a esposa, que não aceitou suas razões para não fazer uma nova tatuagem.

“Ela disse que nosso filho vai crescer e perceber que eu só tenho uma tatuagem para a irmã dele, e que isso vai fazer ele sentir como se ela fosse a minha preferida. Para mim isso é uma loucura, então disse que se ela faz tanta questão de uma tatuagem com o nome do nosso filho, que ela mesma faça uma”.

“Nós discutimos novamente e ela me acusou de ser ‘um idiota’. Estou errado?”, questiona o pai.

Para algumas pessoas que interagiram com a publicação, é fácil entender os motivos da esposa dele para pensar desta forma, mas também é possível considerar as razões dele para não fazer uma nova tatuagem.

“Acho que você está errado por não conseguir ver como isso pode ser interpretado como favoritismo”, comentou uma pessoa.

“Acho que sua esposa precisar ser compreensiva e reconhecer isso. Se ela quer uma tatuagem com o nome do filho, então vá em frente e faça uma. Não acho que isso possa ser um problema agora, até porque você pode mudar de ideia futuramente. Espero que tudo se resolva”, comentou outra.

“Você é o único capaz de decidir o que fazer com seu próprio corpo. No entanto, seu filho realmente pode ter dificuldades em entender o motivo de você ter uma tatuagem para a irmã dele e não ter uma para ele”, finalizou uma terceira.