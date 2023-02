Noivo fica enfurecido ao saber que a cunhada não vai a seu casamento

Um casal está precisando lidar com a postura irredutível de um noivo. Segundo relato, compartilhado pelo irmão do noivo, eles estão sendo criticados depois que a mulher decidiu não comparecer ao casamento por não poder levar os filhos com ela.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem revelou no Reddit que o irmão não aceitou bem a notícia de que a cunhada não estará presente no casamento.

“Meu irmão vai se casar em maio de 2023. Ele e a noiva querem um casamento sem filhos, e foi exatamente aí que surgiu o nosso problema. Tenho um filho pequeno, de quase 2 anos, e não temos com quem deixá-lo”.

“Meu irmão convidou os pais da minha esposa para o casamento, então os quatro avós estarão na celebração e não poderão olhar nosso bebê. Nossa babá também tem suas responsabilidades neste dia e não queremos acioná-la sendo que não é uma emergência, então não temos outra opção além da minha esposa ficar em casa e cuidar do nosso filhos durante o casamento”, conta.

O noivo afirmou que o irmão e a cunhada o estão envergonhando

Seguindo com seu relato, o homem conta que ao dividir suas preocupações com o irmão a única reação foi do noivo dizer que eles deveriam “descobrir logo” uma forma de comparecer ao casamento.

“Ele não consegue entender a situação que deixou minha esposa e disse que precisamos descobrir como fazer isso funcionar pois ‘é melhor não deixarmos ele envergonhado na frente de mais de cem pessoas’. Minha esposa entende a regra deles, mas também entende que precisaria perder o casamento por causa disso, o que é inaceitável para meu irmão”.

Leia também: Mulher é acusada de ‘chamar a atenção’ ao pegar o buquê durante um casamento

Para os usuários da plataforma, o noivo deve lidar sozinho com isso já que assumiu a possibilidade de convidados não irem por conta da regra de não ter crianças no casamento.

“Se eles não querem filhos no casamento então não podem obrigar os convidados a conseguirem uma babá. Seu irmão está agindo feito um noivo neurótico”, comentou uma pessoa.

“Se ele realmente quer a presença de vocês, então ele precisa facilitar sua participação. Algumas pessoas quando se casam acham que o mundo gira ao redor delas”, finalizou outra.