Mulher fica triste ao receber dia de spa como presente de aniversário do marido e explica a razão

Uma mulher relatou não ter se agradado muito com seu presente de aniversário, oferecido pelo marido. O homem a presenteou com um dia no spa, mas nem todas as partes ficaram felizes. Por meio do usuário u/Cheeseplanter749, no Reddit, a esposa explicou o porquê de seu descontentamento.

“Meu marido me disse com antecedência qual era meu presente de aniversário, fui avisada para ter o dia livre. Ele, sua mãe e irmã ajudaram a me arranjar um spa de meio dia em algum lugar local”, iniciou o relato.

“O presente inclui massagem, uso do spa e chá da tarde. No entanto, fiquei sabendo que seria sozinha, sem ninguém com quem compartilhar a experiência. Eu entendo que uma massagem é uma coisa solitária, mas terei tempo para passar nas instalações de natação e depois tomar o chá da tarde sozinha”, desabafou.

De acordo com a mulher, sua expectativa era de passar seu dia ao lado do marido e da família, mas não seria o caso se estivesse no spa.

“Em vez disso, ele estaria comigo à tarde para assistir a um filme e jantar. Não sei se não estou sendo grata, só queria estar passando o spa com ele ou com alguém, mas ele não gostou da minha reação e quero saber se o que fiz foi ruim”, finalizou.

Ao questionar os internautas sobre seus sentimentos, a mulher recebeu apoio dos usuários, que conseguiram entender o lado de ambos.

“Os dias de spa costumam ser considerados um bom momento para cuidar de si sozinho. Seu marido provavelmente pensou que estava fazendo algo legal, dando a você a oportunidade de realmente se concentrar em si mesma e em seu relaxamento, e não nele e no conforto dele. Mas, por outro lado, você não está errada por querer companhia no spa”< escreveu um internauta.

Um deles contou a mesma experiência nos comentários.

“Minha esposa também me presenteou com um um dia em um spa local e ficou claro que era para eu passar um dia sozinho relaxando. Fiquei emocionado. Talvez apenas formas diferentes para pessoas diferentes. Talvez ele apenas tenha pensado que você conseguiria relaxar melhor assim”, disse.

