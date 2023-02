Mulher é acusada de ‘chamar a atenção’ ao pegar o buquê durante um casamento

Uma jovem e sua namorada estão sendo criticadas pelos familiares depois que uma delas pegou um buquê durante um casamento de parentes próximos. Segundo relato, eles afirmaram que elas estavam apenas “querendo desviar a atenção dos noivos”.

Conforme relato feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a jovem revelou que a primeira pessoa a criticá-la por sua atitude foi a irmã, que se aproximou para afirmar que ela não deveria “ter entrado na brincadeira” já que está namorando a pouco tempo.

“Durante a recepção do casamento a noiva anunciou que ia jogar o buquê para os convidados. Eu e minha namorada fomos para junto das outras mulheres porque a noiva pediu para todas participarem da brincadeira”.

“Como eu já estava tirando algumas fotos na frente do palco onde a noiva subiu, eu acabei ficando nas primeiras fileiras, então as chances de pegar o buquê eram altas, mas eu nem mesmo liguei para isso”, explica a jovem.

“Eu peguei o buquê pulando, outra pessoa pegou junto mas desistiu e disse que eu deveria ficar com ele. Foi algo divertido e não um gesto sério e significativo. No final achamos graça”.

A família dela não concordou

Seguindo com seu relato, a jovem conta que apesar dela e da namorada rirem da situação, sua irmã se aproximou e disse que ela não deveria ter participado da brincadeira por não estar em um relacionamento de longo prazo.

“Ela conversou com alguns outros convidados que disseram de forma preconceituosa sobre como nossos pais devem estar felizes por pelo menos ela dar netos a eles, e disseram que eu devo ter envergonhado a todos ao pegar o buquê com minha namorada. Meus pais confirmaram que algumas pessoas falaram o mesmo a eles”.

“A sensação entre meus familiares e convidados era que eu quis chamar atenção e que desrespeitei as ‘crenças tradicionais’ dos convidados mais velhos. Eles afirmaram que eu deveria ter ido sozinha ou não ter usado roupas combinando com as da minha namorada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado e sua família apenas está agindo de forma preconceituosa.

“Você fez o que os convidados de um casamento fazem independente de suas escolhas”, comentou uma pessoa.

“Não importa a quanto tempo você está em um relacionamento ou se você está solteiro, a brincadeira do buquê é para todas”, finalizou outra.