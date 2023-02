Mulher decide esconder da sogra que está grávida e afirma: ‘Não confio nela’

Noticias e revelações não autorizadas por amigos e familiares são um tema recorrente nos fóruns sobre maternidade. Recentemente, uma mãe recorreu a um tópico do Reddit para desabafar sobre o assunto e pedir a orientação de outras pessoas sobre o tema.

Conforme o The Mirror, a mulher publicou de forma anônima e revelou os motivos para esconder da mãe de seu marido o fato de que ela está grávida.

“Minha sogra está completamente envolvida com a vida de seus filhos e acredita que sua palavra é determinante para tudo por ser mãe deles. Nós a amamos, mas ao mesmo tempo ela sempre nos enche com comentários não solicitados, opiniões insistentes e outras coisas mais”, conta.

“Começamos a perceber que ela passou a fazer algumas fofocas sobre as nossas vidas, principalmente sobre temas particulares que não devem ser compartilhados. Por exemplo, soubemos que uma prima está grávida de uma criança com defeitos congênitos. Também fomos orientados a não conversar sobre isso com outras pessoas”.

“Outra prima passou por um aborto espontâneo. Uma terceira contou para a mãe, que contou para minha sogra, que contou para todos que ela está gravida. Novamente ela nos disse para não contar para ninguém pois era segredo”.

Ela teme que sua vontade não seja respeitada

Segundo a mulher, em determinado momento ela até mesmo chegou a questionar a sogra sobre manter segredo quando ela engravidar, fato que a mãe de seu marido não garantiu que faria.

“Ela apenas disse que não importa porque ninguém ia falar que já sabia antes de eu falar. Percebi que nada poderia pará-la de contar aos outros antes que nós estivéssemos prontos para anunciar a gravidez”.

“Recentemente descobrimos que estamos esperando nosso primeiro filho e ficamos felizes com a notícia, mas também não queremos contar a todos antes da 12ª semana. Apesar disso, eu gostaria de contar para minhas irmãs e pais, pois sei que eles não vão contar para outras pessoas, mas meu marido acha errado contar aos meus pais e não contar a sua mãe”.

“Para ele, podemos ter problemas quando ela descobrir que outras pessoas sabiam antes dela. O pai dele entende nossas razões, mas também não ficaria ao nosso lado para ajudar a manter a paz entre todos. Não sei o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit que interagiram com a publicação, ela precisa explicar ao marido que são duas coisas bem diferentes.

“Sua sogra não manter segredos não é motivo para você não compartilhar com sua família”, comentou uma pessoa.

“Conte para sua família sem se sentir culpada! Quando sua sogra descobrir diga a ela que ela deixou claro que não guardaria segredo e que isso a fez não ficar sabendo junto com os demais”, finalizou outra.