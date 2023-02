Mãe é chamada de ‘paranoica’ por não deixar o filho ir ao banheiro sozinho

Uma mãe está sendo criticada depois de revelar que não deixa o filho de sete anos usar banheiros públicos sozinho. Segundo ela, é apenas uma medida de segurança enquanto seu filho ainda é pequeno.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher compartilhou suas preocupações em uma postagem feita no fórum online Mumsnet, mas acabou sendo chamada de paranoica por outros usuários da plataforma.

De forma anônima, ela conta que tem medo de deixar o filho usar o banheiro masculino sozinho e afirma que é apenas uma “medida de precaução”.

“Tenho certeza que as pessoas já discutiram sobre isso, mas quando saio com meu filho e ele precisa ir ao banheiro eu o faço ir ao banheiro feminino comigo”.

“O problema é que ele está começando a reclamar e a dizer que quer ir sozinho ao banheiro masculino. Eu já o deixei fazer isso algumas vezes em um lugar específico e sempre quando não tem ninguém por perto, então eu sabia que ele não encontraria ninguém enquanto usa os mictórios”, conta a mãe.

“Sempre sou honesta com ele, mas não sei como explicar para ele os motivos de não deixá-lo ir sozinho ao banheiro. Quero explicar minhas preocupações, mas não sei como fazer isso”.

Ela foi criticada por outras pessoas

Seguindo com seu relato, a mulher conta que se preocupa com a presença de outros adultos ao redor do filho enquanto ele utiliza o banheiro.

“Sabemos que existem pessoas mal-intencionadas, e quando adultos conseguimos ver os sinais de alerta. Sei que em determinada hora ele vai se recusar a usar o banheiro feminino, mas quero garantir que ele esteja pronto para reconhecer estes sinais quando isso acontecer”.

Embora alguns usuários acreditem que a mãe esteja realmente preocupada com o filho, outros acreditam que ela está exagerando.

“Em que momento você vai permitir que ele use o banheiro masculino? Quando ele tiver 18 anos?”, questionou uma pessoa.

“Deixe seu filho usar o banheiro masculino e fique esperando do lado de fora. Diga a ele para gritar caso alguém tente impedir ele de sair. Ele tem que aprender a se virar sozinho”, afirmou outra.