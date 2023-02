Mãe afirma estar arrependida de ter filhos: ‘Sinto falta da minha antiga vida’

Uma mãe causou polêmica em um fórum online ao admitir que carrega uma série de arrependimentos envolvendo questões relacionadas com a maternidade. O relato, que atraiu diversas reações, foi compartilhado de forma anônima no Mumsnet.

Conforme o The Mirror, a mãe conta que sente falta de sua vida antes de ter filhos, mas que apesar de ter diversos arrependimentos ainda ama as crianças “nos momentos em que elas não estão tendo um acesso de raiva”.

“Sinto falta da liberdade das coisas que vem quando não se tem filhos. Sinto falta do meu marido e de como era o nosso relacionamento naquela época. Sinto falta dos finais de semana sem precisa levantar e das viagens que eu costumava fazer. Provavelmente isso seja do que eu mais sinto falta”, conta.

“Sei que ainda posso fazer essas coisas, e nós fazemos. Mas quero dizer que sinto falta da liberdade e do luxo de não precisar me preocupar com cada um dos detalhes sobre todos os envolvidos. Todo o esforço é elevado e eu basicamente gostaria de não ter tido filhos”, comenta a mulher.

Ela foi criticada

Seguindo com seu relato, a mãe conta que não acredita na maternidade como algo gratificante, mesmo quando os filhos conquistam algo “incrível”. “É fofo, mas não tenho aquela alegria imensa”.

“Sei que isso me torna um ser humano desprezível, mas não posso evitar esses sentimentos e a tristeza que estou sentindo. Provavelmente estou deprimida, mas mesmo quando estou bem eu me sinto assim. Por que ninguém me alertou sobre isso? Eu poderia ter escutado e tomado outra decisão”, conclui a mulher.

Entre os comentários, algumas pessoas ofereceram apoio à mãe enquanto outras foram duras em suas palavras.

“Você não mencionou a idade dos seus filhos, mas acredito que são jovens. Com o tempo esses sentimentos vão sumindo e as coisas ficam mais fáceis”, comentou uma pessoa.

“É obvio que crianças mudam as coisas! Ficamos tão acostumados a fazer tudo do nosso jeito que é um choque quando as crianças aparecem, mas você os tem e eles estão aqui. Conforme eles vão crescendo as coisas vão melhorando”, comentou outra pessoa.