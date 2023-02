3 celebridades que tiveram encontros reais com fantasmas, incluindo Miley Cyrus

Você pode até não acreditar em fantasmas ou em experiências paranormais, mas não vai deixar de ler os relatos de algumas celebridades que já tiveram as suas próprias experiências com o sobrenatural.

Após ler o que Miley Cyrus, Ariana Grande e Kristen Stewart têm a dizer, pode ser que você mude a sua opinião sobre fantasmas.

3 celebridades que tiveram experiências paranormais

Miley Cyrus

Em uma entrevista de 2013 para a Elle UK, a cantora detalhou sua experiência assustadora com um apartamento alugado em Londres: “Foi muito assustador... eu estava tendo sonhos muito loucos e coisas realmente assustadoras, e uma noite minha irmãzinha - parece loucura dizer a você - mas ela estava no chuveiro e, de repente, eu ouvi seu grito. Eu corri para lá, e a água de alguma forma virou para quente, mas ainda estava... Não era como se a água tivesse acabado de mudar, a maçaneta tinha girado, mas ela não tinha girado, e era queimando-a. Ela estava muito vermelha”, contou.

“Antes de sentir isso, pensei ter visto um garotinho sentado na pia me observando tomar banho, então me senti realmente assustada”, disse Cyrus, acrescentando que sua mãe, tia e então noivo Liam Hemsworth tinham “experiências malucas” no apartamento após o incidente do chuveiro e que ela finalmente decidiu encontrar outra moradia para seu tempo na Europa.

Ariana Grande

Quando a Complex perguntou se ela acreditava em fantasmas e alienígenas em 2013, a cantora respondeu: “Claro”. “Eu tive uma experiência com demônios”, continuou a cantora. “Estávamos em Kansas City há algumas semanas e fomos a este castelo mal-assombrado e ficamos muito animados. Na noite seguinte, queríamos ir ao Cemitério Stull, que é conhecido como um dos sete portões do inferno na Terra ... Eu me senti mal , sensação avassaladora de negatividade em todo o carro, e sentimos o cheiro de enxofre, que é o sinal de um demônio, e havia uma mosca no carro aleatoriamente, que é outro sinal de um demônio”.

Ela continuou: “Eu estava tipo: ‘Isso é assustador, vamos embora.’ Abri a janela antes de sairmos e disse: ‘Pedimos desculpas. Não queríamos perturbar sua paz’. Então tirei uma foto e havia três rostos superdistintos na foto – são rostos de demônios de livros didáticos”.

Kristen Stewart

Em um bate-papo em 2019 com a Vanity Fair, a atriz se abriu sobre suas crenças em espíritos.

“Eu falo com eles”, disse Stewart sobre fantasmas. “Se estou em uma cidade pequena e esquisita, fazendo um filme, e estou em um apartamento estranho, fico literalmente tipo, ‘Não, por favor, não posso negociar. Qualquer outra pessoa, mas não pode ser eu.’ Quem sabe o que são fantasmas, mas há uma energia à qual sou muito sensível. Não apenas com fantasmas, mas com pessoas”, relatou a atriz.